Calcio. Salernitana: Colantuono lascia dopo il ko col Catanzaro

Salernitana: risoluzione consensuale con Stefano Colantuono dopo il ko contro il Catanzaro

L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Stefano Colantuono, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025. La decisione arriva all’indomani della sconfitta per 1-0 contro il Catanzaro, una battuta d’arresto che sembra aver accelerato la necessità di un cambio di rotta per il club granata.

Il comunicato ufficiale della società

In una nota, la società ha ringraziato il tecnico per l’impegno e la professionalità dimostrati sia nel ruolo di responsabile del settore giovanile sia come guida della prima squadra:

“La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare il mister per la dedizione, la professionalità, la disponibilità e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi anni. Auguriamo a Stefano Colantuono il meglio per il suo futuro personale e professionale.”

Le dichiarazioni di Stefano Colantuono

Lo stesso Colantuono ha spiegato la decisione con parole che lasciano trasparire un profondo legame con la città e la squadra:

“Ho maturato questa decisione in primis per il bene della Salernitana, dopo aver accettato questo incarico un mese e mezzo fa con grandi motivazioni. Con la società immaginavamo già di dover fare un punto della situazione alla fine del girone d’andata. Purtroppo non c’è stata la svolta attesa.”

Il tecnico ha poi sottolineato la necessità di un cambio per invertire il trend negativo:

“Ora c’è bisogno di una scintilla che possa contribuire a cambiare l’inerzia. Abbiamo tutti fatto il possibile, ma le difficoltà, incluse le numerose assenze di giocatori importanti, hanno complicato il percorso. Sono convinto che la squadra abbia tutto il tempo per raggiungere l’obiettivo della salvezza.”

Colantuono ha infine rivolto un caloroso saluto ai tifosi, con cui ha detto di aver instaurato un rapporto speciale.

Cosa attende la Salernitana

La società granata si prepara ora a riprogrammare la stagione, affrontando il girone di ritorno con un nuovo assetto tecnico. La priorità resta l’obiettivo salvezza, ancora alla portata nonostante una prima parte di campionato complicata.

Il futuro della panchina è ancora un’incognita, ma non si escludono annunci a breve termine per garantire continuità alla squadra. I tifosi, sempre calorosi e vicini alla squadra, sperano che questo cambiamento possa segnare l’inizio di una rimonta decisiva.