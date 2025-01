Serie B 21ª giornata di campionato: giudice sportivo, 13 calciatori squalificati

La prima giornata di ritorno del campionato porta con sé importanti decisioni del Giudice Sportivo, che ha emesso squalifiche per 13 giocatori, tutti fermati per un turno.

Tra i nomi spiccano Casiraghi e Merkaj (Sudtirol), Cauz e Zaro (Modena), Cistana, Bisoli e Olzer (Brescia), Casolari (Cittadella), Esposito S. (Spezia), Ignacchiti (Reggiana), Ioannou (Sampdoria), Petriccione (Catanzaro) e Schiavi (Carrarese).

Oltre ai calciatori, anche Leandro Greco, allenatore del Frosinone, e Stefano Colantuono della Salernitana sono stati fermati per un turno.

Prossimi Incontri della 21ª Giornata

Ecco il calendario completo dei match:

Domenica 12 gennaio

Ore 12:30 Salernitana vs Sassuolo



Ore 15:00 Frosinone vs Cremonese Palermo vs Modena Spezia vs Juve Stabia Reggiana vs Bari Südtirol vs Catanzaro Cosenza vs Mantova 17:15 Cesena vs Cittadella 19:30 Brescia vs Sampdoria



Lunedì 13 gennaio

Ore 20:30 Pisa vs Carrarese



Focus sui Big Match

Tra le sfide più attese spicca Brescia-Sampdoria, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per risalire la classifica.

Anche il match tra Salernitana e Sassuolo promette spettacolo, con due squadre che si giocano tanto, il Sassuolo per la promozione diretta e la Salernitana per uscire dalla zona bassa.

La Reggiana, reduce da prestazioni altalenanti, sfiderà un Bari in cerca di riscatto, mentre il Südtirol affronterà un Catanzaro agguerrito per consolidare la sua posizione in classifica.