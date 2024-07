Serie B di diritti TV 2024 - 2025: chi trasmetterà le partite?

Serie B e il dilemma dei diritti TV: i club rischiano un deficit di 3 milioni

A margine della recente compilazione del calendario dei primi impegni di campionato di Serie B, emergono preoccupazioni significative riguardo alla situazione dei diritti televisivi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nonostante l'organizzazione delle partite sia stata effettuata con l'intento di evitare la canicola estiva, molti dettagli relativi agli orari degli incontri rimangono incerti. Uno dei punti focali sarà capire se l’orario di riferimento delle partite, attualmente fissato per il sabato alle 14:00, subirà variazioni nel corso della stagione. La decisione finale dipenderà dalla vendita dei diritti televisivi, che, al momento, non sono stati ancora assegnati in modo ufficiale a nessun broadcaster.

La situazione attuale dei diritti TV

La Serie B sta attraversando un momento critico in termini di diritti televisivi, che influiscono direttamente sulle finanze dei club. Attualmente, senza un accordo definitivo per i diritti TV, le società rischiano di trovarsi con circa 3 milioni di euro in meno nelle proprie casse.

Possibili Broadcaster

Per quanto riguarda la stagione 2024-25, le piattaforme che probabilmente trasmetteranno le partite di Serie B sono DAZN, Sky e Now TV.

1. DAZN: È una delle principali piattaforme di streaming sportivo e detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie B. L'abbonamento mensile a DAZN costa 29,99 euro per l'accesso su un singolo dispositivo e 39,99 euro per l'utilizzo su due dispositivi connessi a reti diverse.

2. Sky e Now TV: Sky trasmette diverse partite di Serie B e offre la possibilità di vedere i match anche in streaming attraverso Now TV. L'abbonamento mensile per il "Pass Sport" su Now TV costa 15 euro.

La speranza è che una soluzione per la questione dei diritti TV venga trovata a breve, sia per garantire una trasmissione regolare delle partite sia per sostenere finanziariamente i club di Serie B. La mancanza di accordi ufficiali lascia ancora molti interrogativi, ma le piattaforme DAZN, Sky e Now TV sembrano essere le principali candidate per la trasmissione delle partite del campionato cadetto.