Serie B, Frosinone affonda: Vivarini ammette la crisi (Video)

Reggiana-Frosinone 2-0, Mister Vivarini: "Situazione veramente grave"

FROSINONE – La Reggiana trionfa 2-0 contro il Frosinone in una partita dominata dai padroni di casa, lasciando la squadra ospite in una situazione difficile. Al termine del match, il tecnico del Frosinone, Vincenzo Vivarini, ha espresso grande preoccupazione per la condizione della squadra, sottolineando la gravità della situazione attuale.

Il commento di Vivarini dopo la sconfitta

"È chiaro che ci siamo parlati con la squadra", ha dichiarato Vivarini nel post partita, "siamo in una situazione non bella e adesso le cose sono abbastanza gravi. Nessuno di noi si aspettava di trovarsi in questa posizione, e ora dobbiamo valutare attentamente il da farsi". Le parole del mister lasciano poco spazio all'ottimismo, con un Frosinone che ha faticato a reagire alle difficoltà incontrate sul campo.

Il rispetto verso i tifosi

Nonostante la dura sconfitta, Vivarini ha sottolineato l'importanza del rispetto verso i tifosi, spiegando come la squadra abbia comunque deciso di salutarli: "Siamo andati a ringraziarli anche se erano già andati via. Meritano rispetto per tutto quello che fanno per noi. Ovviamente, anche loro ci chiedono di più, com'è giusto che sia."

Una prestazione al di sotto delle aspettative

La partita ha mostrato un Frosinone poco efficace, con diverse occasioni da rete non concretizzate e alcuni episodi sfortunati, come l'infortunio di un giocatore chiave dopo soli dieci minuti. "I ragazzi hanno dato tutto", ha aggiunto Vivarini, "ma anche oggi ci ha detto male. Abbiamo colpito pali e traverse, ma la prestazione resta negativa perché abbiamo preso due gol, e questo annulla tutto ciò di buono che avevamo fatto."

Un attacco poco incisivo

Uno dei problemi principali emersi nel corso della gara è stata la scarsa efficacia offensiva del Frosinone. "Siamo stati poco efficaci negli ultimi 20 metri", ha spiegato il tecnico, "abbiamo tirato tante volte in porta, ma non siamo stati in grado di fare gol. Questa è una pecca che abbiamo mostrato oggi."

Con questa sconfitta, il Frosinone si trova ora a dover affrontare un momento critico. Le prossime partite saranno fondamentali per capire se la squadra riuscirà a risollevarsi e a ritrovare la giusta direzione.