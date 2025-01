Serie B: Mister Castori sfida Mister Caserta, Südtirol-Catanzaro infiamma il Druso

Calcio Serie B: riparte la Serie B con Südtirol-Catanzaro al Druso di Bolzano

Il campionato di Serie B torna protagonista domenica 12 gennaio, alle ore 15:00, con la sfida tra FC Südtirol e US Catanzaro presso lo stadio Druso di Bolzano. L’incontro, valido per la ventunesima giornata e seconda del girone di ritorno, promette emozioni e giocate decisive per il cammino di entrambe le squadre.

Una sfida tra obiettivi opposti

Il Südtirol di Fabrizio Castori, attualmente al diciottesimo posto con 18 punti, è in piena lotta per evitare la retrocessione. Dopo un pareggio a reti inviolate contro il Modena, i biancorossi cercano un successo che potrebbe riaccendere le speranze di salvezza.

Dall’altro lato, il Catanzaro di Fabio Caserta vuole consolidare la propria posizione in zona playoff. Con 27 punti e il sesto posto in classifica, i giallorossi sono reduci da una vittoria contro la Salernitana e puntano a dare continuità ai risultati dopo un periodo altalenante.

I precedenti parlano giallorosso

Nei quattro confronti passati in Serie B, il Catanzaro ha dimostrato la propria superiorità, inclusa la vittoria netta per 3-0 al Ceravolo nel girone d’andata. Il Südtirol, però, spera di invertire il trend sfruttando il fattore campo e la spinta dei propri tifosi.

Le formazioni: assenze importanti

Südtirol : Mister Castori dovrà fare a meno di Casiraghi e Merkaj, entrambi squalificati. Catanzaro : Gli ospiti non potranno contare su Petriccione, fermato dal giudice sportivo, e Buso, ancora alle prese con problemi fisici.



La direzione arbitrale e dove seguire la partita

L’incontro sarà diretto da Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto e Federico Fontani. Al VAR ci saranno Matteo Gualtieri e Fabio Maresca.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul nuovo canale della Lega B, LaB Channel, disponibile tramite Amazon Prime Video con un abbonamento mensile.

Le parole degli allenatori alla vigilia

Fabrizio Castori ha chiesto alla sua squadra di mantenere alta la concentrazione e sfruttare il gioco verticale per colpire gli avversari: “Dobbiamo essere aggressivi e compatti, puntando sulla forza del gruppo e sul supporto del pubblico di casa.”

Dall’altro lato, Fabio Caserta ha sottolineato l’importanza di curare i dettagli in un campionato equilibrato come la Serie B: “Il girone di ritorno è un campionato a parte. Ogni partita si decide su episodi, e dobbiamo essere bravi a capitalizzare le nostre occasioni.”

Un appuntamento imperdibile

La sfida tra Südtirol e Catanzaro promette spettacolo, con entrambe le squadre pronte a dare tutto per i rispettivi obiettivi. Al Druso di Bolzano sarà battaglia vera, tra la voglia di salvezza dei biancorossi e le ambizioni di playoff dei giallorossi.

Un incontro che non deluderà le aspettative, pronto a regalare emozioni a tifosi e appassionati.

