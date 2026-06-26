Serie BKT 2026/2027, svelato il nuovo pallone ufficiale Kappa KOMBAT Ball

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Il nuovo KOMBAT™ Ball Kappa® accompagnerà il campionato di Serie BKT 2026/2027 con un design rinnovato, certificazione FIFA Quality Pro e quattro versioni dedicate ai diversi momenti della stagione.

La Lega Serie B ha svelato il nuovo KOMBAT™ Ball Kappa® che sarà protagonista del campionato di Serie BKT 2026/2027. Il pallone ufficiale, realizzato ancora una volta da Kappa®, rappresenta il decimo anno consecutivo della collaborazione tra il marchio sportivo e la Lega, un sodalizio che negli anni ha contribuito a rafforzare l'identità visiva del torneo attraverso innovazione, qualità e prestazioni tecniche.

Anche per questa stagione il nuovo pallone accompagnerà tutte le sfide del campionato, proponendo importanti novità sia dal punto di vista estetico che tecnologico.

Il nuovo KOMBAT Ball sarà presentato ufficialmente il 22 luglio

Il modello definitivo è stato mostrato in anteprima, mentre la presentazione ufficiale avverrà il 22 luglio ad Ascoli, in occasione della cerimonia di presentazione dei calendari della Serie BKT 2026/2027.

Come nelle precedenti stagioni, il pallone sarà disponibile in quattro versioni, identiche nelle caratteristiche tecniche ma differenti nelle colorazioni e nelle grafiche.

Le quattro versioni del KOMBAT Ball 2026/2027

Versione Ufficiale : il classico pallone bianco utilizzato nella maggior parte delle gare di campionato.

: il classico pallone bianco utilizzato nella maggior parte delle gare di campionato. Winter Edition : progettata con colorazioni ad alta visibilità per garantire la massima leggibilità durante partite disputate con nebbia, pioggia intensa o neve.

: progettata con colorazioni ad alta visibilità per garantire la massima leggibilità durante partite disputate con nebbia, pioggia intensa o neve. Pallone Rosso contro la violenza sulle donne : edizione speciale dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, utilizzata in occasione della giornata internazionale dedicata al tema.

: edizione speciale dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, utilizzata in occasione della giornata internazionale dedicata al tema. Edizione Speciale Playoff: una versione esclusiva riservata alle sfide decisive della fase finale della stagione.

Tecnologia e prestazioni: cosa cambia nel nuovo pallone della Serie BKT

Il nuovo KOMBAT™ Ball Serie BKT 2026/2027 introduce significative innovazioni tecniche pensate per migliorare la qualità del gioco.

Tra le principali novità spicca il passaggio da 14 a soli 6 pannelli termosaldati, una soluzione che consente una struttura completamente ridisegnata e favorisce una traiettoria più stabile, una migliore uniformità del rimbalzo e una maggiore precisione nei lanci e nei tiri.

Il pallone è inoltre dotato della certificazione FIFA Quality Pro, uno degli standard internazionali più elevati per l'utilizzo nelle competizioni professionistiche.

La superficie presenta una speciale micro-texturizzazione, studiata per aumentare il grip e migliorare il controllo del pallone in qualsiasi condizione atmosferica. I dettagli embossati contribuiscono invece a ottimizzare l'aerodinamica, la velocità e la stabilità durante il volo.

Un pallone che rappresenta i valori della Serie BKT

Oltre agli aspetti tecnici, il nuovo pallone ufficiale della Serie BKT mantiene un forte valore simbolico. Il design richiama infatti i principi che caratterizzano il campionato cadetto: passione, competitività, valorizzazione del territorio e crescita dei giovani talenti.

Con il nuovo KOMBAT™ Ball Kappa®, la Serie BKT 2026/2027 punta così a offrire uno strumento all'altezza del livello tecnico del campionato, accompagnando giocatori e tifosi in una stagione che si preannuncia ricca di spettacolo e nuove emozioni.