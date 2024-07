Serie BKT Catanzaro, ad oggi, è di fatto davanti al Palermo in classifica: ecco le motivazioni

ROMA - Molto fa discutere in queste ore negli ambienti della tifoseria catanzarese, la classifica riportata da tutte le testate in merito alla Serie BKT 2023/2024. Alla luce del regolamento adottato per questa stagione, un'attenta analisi rivela una possibile svista nella posizione di due contendenti: Palermo e Catanzaro.

Uno sguardo ai regolamenti

La stagione sportiva 2023/2024 ha introdotto, con apposita nota del 4 Agosto 2023, una serie di norme per stabilire la classifica finale del Campionato Serie BKT 2023/2024, nel dettaglio, il comunicato ufficiale n. 67/A del Consiglio Federale sancisce che, per i Play off, in caso di parità di punti, la classifica avulsa si basa su criteri ben definiti: punti ottenuti negli scontri diretti, differenza reti negli stessi incontri, e così via fino al sorteggio.

La polemica di questi giorni nel dettaglio

Con 49 punti ciascuno, il Palermo e il Catanzaro si trovano in una situazione di parità che richiede l'applicazione delle regole su indicate. Il Catanzaro, avendo sconfitto il Palermo in trasferta e pareggiato in casa, supera i rosanero negli scontri diretti, primo criterio determinante secondo il regolamento. Tuttavia, uno sguardo alla classifica pubblicata rivela un'apparente incoerenza: il Palermo figura al quinto posto, davanti al Catanzaro sesto.

Reazioni e conseguenze

Il dibattito si infiamma nelle piazze virtuali e nei bar: tifosi e analisti si scambiano teorie e pronostici. La verità è che, finché non verranno forniti chiarimenti ufficiali, la posizione di Palermo e Catanzaro nella classifica rimarrà argomento di speculazione fino alla prossima giornata.

In Attesa di risposte

Ciò che è certo è che la situazione richiede qualche chiarimento da parte della Federazione, che dovrà fornire qualche chiarimento che dalla nota di agosto 2023 non traspare. La classifica, non solo una tabella di numeri, rappresenta il cuore pulsante di una stagione che vede squadre e tifosi vivere momenti di tensione ed euforia.

Il calcio, sempre più, si conferma non solo sport ma anche affresco di storie e drammi umani, dove l'errore, l'interpretazione delle regole e la ricerca della giustizia sportiva giocano ruoli da protagonisti. La tifoseria RosaNero e GialloRossa attende gli sviluppi, con la certezza che il calcio continuerà a regalarci emozioni, discussioni e momenti indimenticabili.