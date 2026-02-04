Serie B: calendario dalla 30ª alla 32ª giornata e designazioni arbitrali della 23ª giornata

Tempo di lettura: ~3 min

Date, orari e designazioni arbitrali del campionato di Serie BKT dal 14 al 21 marzo

La Serie BKT entra in una fase cruciale della stagione con la definizione del programma gare dalla 30ª alla 32ª giornata e la pubblicazione delle designazioni arbitrali ufficiali. Match decisivi sia in ottica promozione che salvezza, con particolare attenzione agli incroci di alta classifica e agli scontri diretti.

Nel frattempo, la CAN ha comunicato anche gli arbitri della 23ª giornata, indicando direttori di gara, assistenti, IV ufficiali e la squadra VAR per ogni incontro.

Programma gare Serie BKT: calendario dal 14 al 21 marzo

Le giornate dalla 30ª alla 32ª si disputeranno tra venerdì 14 e venerdì 21 marzo, con partite distribuite tra anticipi, turni infrasettimanali e posticipi serali. Un calendario fitto che potrebbe incidere in modo determinante sulla classifica di Serie BKT, soprattutto per le squadre impegnate nella corsa playoff e playout.

Arbitri e VAR: designazioni ufficiali della 23ª giornata di Serie BKT

Di seguito l’elenco completo delle designazioni arbitrali, gara per gara.

Cesena – Pescara

Arbitro: CREZZINI

CREZZINI Assistenti: CAPALDO – BITONTI

CAPALDO – BITONTI IV ufficiale: TURRINI

TURRINI VAR: SERRA

SERRA AVAR: FOURNEAU

Carrarese – Südtirol

Arbitro: CALZAVARA

CALZAVARA Assistenti: MONACO – GRASSO

MONACO – GRASSO IV ufficiale: GALIPÒ

GALIPÒ VAR: PAIRETTO

PAIRETTO AVAR: FOURNEAU

Catanzaro – Reggiana

Arbitro: PERRI

PERRI Assistenti: VOTTA – COLAIANNI

VOTTA – COLAIANNI IV ufficiale: RECCHIA

RECCHIA VAR: GIUA

GIUA AVAR: DI VUOLO

Frosinone – Venezia

Arbitro: MARIANI

MARIANI Assistenti: COSTANZO – CAVALLINA

COSTANZO – CAVALLINA IV ufficiale: ALLEGRETTA

ALLEGRETTA VAR: MERAVIGLIA

MERAVIGLIA AVAR: NASCA

Juve Stabia – Padova

Arbitro: ZANOTTI

ZANOTTI Assistenti: CIPRESSA – PISTARELLI

CIPRESSA – PISTARELLI IV ufficiale: ALDI

ALDI VAR: BARONI

BARONI AVAR: PRENNA

Mantova – Bari

Arbitro: DIONISI

DIONISI Assistenti: GARZELLI – CATALLO

GARZELLI – CATALLO IV ufficiale: MUCERA

MUCERA VAR: COSSO

COSSO AVAR: GHERSINI

Modena – Sampdoria

Arbitro: PEZZUTO

PEZZUTO Assistenti: BELSANTI – PASCARELLA

BELSANTI – PASCARELLA IV ufficiale: FRASYNYAK

FRASYNYAK VAR: SANTORO

SANTORO AVAR: GARIGLIO

Palermo – Empoli

Arbitro: TREMOLADA

TREMOLADA Assistenti: MASTRODONATO – EL FILALI

MASTRODONATO – EL FILALI IV ufficiale: PIZZI

PIZZI VAR: MAGGIONI

MAGGIONI AVAR: PRONTERA

Spezia – Virtus Entella

Arbitro: AYROLDI

AYROLDI Assistenti: MINIUTTI – EMMANUELE

MINIUTTI – EMMANUELE IV ufficiale: DI MARCO

DI MARCO VAR: MONALDI

MONALDI AVAR: PAGANESSI

Monza – Avellino

Arbitro: MARINELLI

MARINELLI Assistenti: NIEDDA – PRESSATO

NIEDDA – PRESSATO IV ufficiale: ANDENG TONA MBEI

ANDENG TONA MBEI VAR: DI PAOLO

DI PAOLO AVAR: VOLPI

Focus arbitri: Mariani per Frosinone-Venezia, Marinelli a Monza

Tra le designazioni più rilevanti spicca Mariani per Frosinone-Venezia, sfida di alto livello tecnico, e Marinelli per Monza-Avellino, gara dal peso specifico notevole in chiave classifica. La scelta degli arbitri conferma l’attenzione della CAN per partite considerate ad alta intensità competitiva.

Programma gare ufficiale Serie BKT – dalla 30ª alla 32ª giornata

Date, orari e incontri decisivi nel momento chiave del campionato

La Lega Nazionale Professionisti B ha reso noto il calendario ufficiale delle gare dalla 30ª alla 32ª giornata della Serie BKT 2025/2026.

Un trittico di turni fondamentali, in programma tra il 13 e il 22 marzo 2026, che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla lotta promozione, sulla zona playoff e sulla corsa salvezza.

Il calendario prevede anticipi del venerdì, un turno infrasettimanale e un weekend conclusivo ad alta tensione, con molte partite in contemporanea per garantire la regolarità del campionato.

30ª giornata

Venerdì 13 marzo 2026

Ore 20:30 – Modena – Spezia

Sabato 14 marzo 2026

Ore 15:00 – Bari – Reggiana

Ore 15:00 – Cesena – Frosinone

Ore 15:00 – Empoli – Mantova

Ore 15:00 – Juve Stabia – Carrarese

Ore 15:00 – Padova – Catanzaro

Ore 17:15 – Monza – Palermo

Ore 19:30 – Sampdoria – Venezia

Domenica 15 marzo 2026

Ore 15:00 – Virtus Entella – Avellino

Ore 17:15 – Südtirol – Pescara

31ª giornata

Martedì 17 marzo 2026

Ore 19:00 – Palermo – Juve Stabia

Ore 20:00 – Catanzaro – Modena

Ore 20:00 – Mantova – Cesena

Ore 20:00 – Reggiana – Monza

Ore 20:00 – Spezia – Empoli

Ore 20:00 – Venezia – Padova

Mercoledì 18 marzo 2026

Ore 19:00 – Frosinone – Bari

Ore 20:00 – Avellino – Südtirol

Ore 20:00 – Carrarese – Sampdoria

Ore 20:00 – Pescara – Virtus Entella

32ª giornata

Sabato 21 marzo 2026

Ore 15:00 – Cesena – Catanzaro

Ore 15:00 – Juve Stabia – Spezia

Ore 15:00 – Padova – Palermo

Ore 17:15 – Monza – Venezia

Ore 19:30 – Modena – Mantova

Domenica 22 marzo 2026

Ore 15:00 – Bari – Carrarese

Ore 15:00 – Empoli – Pescara

Ore 15:00 – Südtirol – Frosinone

Ore 17:15 – Sampdoria – Avellino

Ore 19:30 – Virtus Entella – Reggiana

Fonte ufficiale: Comunicato LNPB n. 103 del 4 febbraio 2026