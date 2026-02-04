Serie B: calendario dalla 30ª alla 32ª giornata e designazioni arbitrali della 23ª giornata
Date, orari e designazioni arbitrali del campionato di Serie BKT dal 14 al 21 marzo
La Serie BKT entra in una fase cruciale della stagione con la definizione del programma gare dalla 30ª alla 32ª giornata e la pubblicazione delle designazioni arbitrali ufficiali. Match decisivi sia in ottica promozione che salvezza, con particolare attenzione agli incroci di alta classifica e agli scontri diretti.
Nel frattempo, la CAN ha comunicato anche gli arbitri della 23ª giornata, indicando direttori di gara, assistenti, IV ufficiali e la squadra VAR per ogni incontro.
Programma gare Serie BKT: calendario dal 14 al 21 marzo
Le giornate dalla 30ª alla 32ª si disputeranno tra venerdì 14 e venerdì 21 marzo, con partite distribuite tra anticipi, turni infrasettimanali e posticipi serali. Un calendario fitto che potrebbe incidere in modo determinante sulla classifica di Serie BKT, soprattutto per le squadre impegnate nella corsa playoff e playout.
Arbitri e VAR: designazioni ufficiali della 23ª giornata di Serie BKT
Di seguito l’elenco completo delle designazioni arbitrali, gara per gara.
Cesena – Pescara
- Arbitro: CREZZINI
- Assistenti: CAPALDO – BITONTI
- IV ufficiale: TURRINI
- VAR: SERRA
- AVAR: FOURNEAU
Carrarese – Südtirol
- Arbitro: CALZAVARA
- Assistenti: MONACO – GRASSO
- IV ufficiale: GALIPÒ
- VAR: PAIRETTO
- AVAR: FOURNEAU
Catanzaro – Reggiana
- Arbitro: PERRI
- Assistenti: VOTTA – COLAIANNI
- IV ufficiale: RECCHIA
- VAR: GIUA
- AVAR: DI VUOLO
Frosinone – Venezia
- Arbitro: MARIANI
- Assistenti: COSTANZO – CAVALLINA
- IV ufficiale: ALLEGRETTA
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: NASCA
Juve Stabia – Padova
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: CIPRESSA – PISTARELLI
- IV ufficiale: ALDI
- VAR: BARONI
- AVAR: PRENNA
Mantova – Bari
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: GARZELLI – CATALLO
- IV ufficiale: MUCERA
- VAR: COSSO
- AVAR: GHERSINI
Modena – Sampdoria
- Arbitro: PEZZUTO
- Assistenti: BELSANTI – PASCARELLA
- IV ufficiale: FRASYNYAK
- VAR: SANTORO
- AVAR: GARIGLIO
Palermo – Empoli
- Arbitro: TREMOLADA
- Assistenti: MASTRODONATO – EL FILALI
- IV ufficiale: PIZZI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: PRONTERA
Spezia – Virtus Entella
- Arbitro: AYROLDI
- Assistenti: MINIUTTI – EMMANUELE
- IV ufficiale: DI MARCO
- VAR: MONALDI
- AVAR: PAGANESSI
Monza – Avellino
- Arbitro: MARINELLI
- Assistenti: NIEDDA – PRESSATO
- IV ufficiale: ANDENG TONA MBEI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: VOLPI
Focus arbitri: Mariani per Frosinone-Venezia, Marinelli a Monza
Tra le designazioni più rilevanti spicca Mariani per Frosinone-Venezia, sfida di alto livello tecnico, e Marinelli per Monza-Avellino, gara dal peso specifico notevole in chiave classifica. La scelta degli arbitri conferma l’attenzione della CAN per partite considerate ad alta intensità competitiva.
Programma gare ufficiale Serie BKT – dalla 30ª alla 32ª giornata
Date, orari e incontri decisivi nel momento chiave del campionato
La Lega Nazionale Professionisti B ha reso noto il calendario ufficiale delle gare dalla 30ª alla 32ª giornata della Serie BKT 2025/2026.
Un trittico di turni fondamentali, in programma tra il 13 e il 22 marzo 2026, che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla lotta promozione, sulla zona playoff e sulla corsa salvezza.
Il calendario prevede anticipi del venerdì, un turno infrasettimanale e un weekend conclusivo ad alta tensione, con molte partite in contemporanea per garantire la regolarità del campionato.
30ª giornata
Venerdì 13 marzo 2026
- Ore 20:30 – Modena – Spezia
Sabato 14 marzo 2026
- Ore 15:00 – Bari – Reggiana
- Ore 15:00 – Cesena – Frosinone
- Ore 15:00 – Empoli – Mantova
- Ore 15:00 – Juve Stabia – Carrarese
- Ore 15:00 – Padova – Catanzaro
- Ore 17:15 – Monza – Palermo
- Ore 19:30 – Sampdoria – Venezia
Domenica 15 marzo 2026
- Ore 15:00 – Virtus Entella – Avellino
- Ore 17:15 – Südtirol – Pescara
31ª giornata
Martedì 17 marzo 2026
- Ore 19:00 – Palermo – Juve Stabia
- Ore 20:00 – Catanzaro – Modena
- Ore 20:00 – Mantova – Cesena
- Ore 20:00 – Reggiana – Monza
- Ore 20:00 – Spezia – Empoli
- Ore 20:00 – Venezia – Padova
Mercoledì 18 marzo 2026
- Ore 19:00 – Frosinone – Bari
- Ore 20:00 – Avellino – Südtirol
- Ore 20:00 – Carrarese – Sampdoria
- Ore 20:00 – Pescara – Virtus Entella
32ª giornata
Sabato 21 marzo 2026
- Ore 15:00 – Cesena – Catanzaro
- Ore 15:00 – Juve Stabia – Spezia
- Ore 15:00 – Padova – Palermo
- Ore 17:15 – Monza – Venezia
- Ore 19:30 – Modena – Mantova
Domenica 22 marzo 2026
- Ore 15:00 – Bari – Carrarese
- Ore 15:00 – Empoli – Pescara
- Ore 15:00 – Südtirol – Frosinone
- Ore 17:15 – Sampdoria – Avellino
- Ore 19:30 – Virtus Entella – Reggiana
