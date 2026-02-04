Cerca

Serie B: calendario dalla 30ª alla 32ª giornata e designazioni arbitrali della 23ª giornata

Nicola Cundò
Serie B: calendario dalla 30ª alla 32ª giornata e designazioni arbitrali della 23ª giornata
Tempo di lettura: ~3 min

Date, orari e designazioni arbitrali del campionato di Serie BKT dal 14 al 21 marzo

La Serie BKT entra in una fase cruciale della stagione con la definizione del programma gare dalla 30ª alla 32ª giornata e la pubblicazione delle designazioni arbitrali ufficiali. Match decisivi sia in ottica promozione che salvezza, con particolare attenzione agli incroci di alta classifica e agli scontri diretti.

Nel frattempo, la CAN ha comunicato anche gli arbitri della 23ª giornata, indicando direttori di gara, assistenti, IV ufficiali e la squadra VAR per ogni incontro.

Programma gare Serie BKT: calendario dal 14 al 21 marzo

Le giornate dalla 30ª alla 32ª si disputeranno tra venerdì 14 e venerdì 21 marzo, con partite distribuite tra anticipi, turni infrasettimanali e posticipi serali. Un calendario fitto che potrebbe incidere in modo determinante sulla classifica di Serie BKT, soprattutto per le squadre impegnate nella corsa playoff e playout.

Arbitri e VAR: designazioni ufficiali della 23ª giornata di Serie BKT

Di seguito l’elenco completo delle designazioni arbitrali, gara per gara.

Cesena – Pescara

  • Arbitro: CREZZINI
  • Assistenti: CAPALDO – BITONTI
  • IV ufficiale: TURRINI
  • VAR: SERRA
  • AVAR: FOURNEAU

Carrarese – Südtirol

  • Arbitro: CALZAVARA
  • Assistenti: MONACO – GRASSO
  • IV ufficiale: GALIPÒ
  • VAR: PAIRETTO
  • AVAR: FOURNEAU

Catanzaro – Reggiana

  • Arbitro: PERRI
  • Assistenti: VOTTA – COLAIANNI
  • IV ufficiale: RECCHIA
  • VAR: GIUA
  • AVAR: DI VUOLO

Frosinone – Venezia

  • Arbitro: MARIANI
  • Assistenti: COSTANZO – CAVALLINA
  • IV ufficiale: ALLEGRETTA
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: NASCA

Juve Stabia – Padova

  • Arbitro: ZANOTTI
  • Assistenti: CIPRESSA – PISTARELLI
  • IV ufficiale: ALDI
  • VAR: BARONI
  • AVAR: PRENNA

Mantova – Bari

  • Arbitro: DIONISI
  • Assistenti: GARZELLI – CATALLO
  • IV ufficiale: MUCERA
  • VAR: COSSO
  • AVAR: GHERSINI

Modena – Sampdoria

  • Arbitro: PEZZUTO
  • Assistenti: BELSANTI – PASCARELLA
  • IV ufficiale: FRASYNYAK
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: GARIGLIO

Palermo – Empoli

  • Arbitro: TREMOLADA
  • Assistenti: MASTRODONATO – EL FILALI
  • IV ufficiale: PIZZI
  • VAR: MAGGIONI
  • AVAR: PRONTERA

Spezia – Virtus Entella

  • Arbitro: AYROLDI
  • Assistenti: MINIUTTI – EMMANUELE
  • IV ufficiale: DI MARCO
  • VAR: MONALDI
  • AVAR: PAGANESSI

Monza – Avellino

  • Arbitro: MARINELLI
  • Assistenti: NIEDDA – PRESSATO
  • IV ufficiale: ANDENG TONA MBEI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: VOLPI

Focus arbitri: Mariani per Frosinone-Venezia, Marinelli a Monza

Tra le designazioni più rilevanti spicca Mariani per Frosinone-Venezia, sfida di alto livello tecnico, e Marinelli per Monza-Avellino, gara dal peso specifico notevole in chiave classifica. La scelta degli arbitri conferma l’attenzione della CAN per partite considerate ad alta intensità competitiva.

Programma gare ufficiale Serie BKT – dalla 30ª alla 32ª giornata

Date, orari e incontri decisivi nel momento chiave del campionato

La Lega Nazionale Professionisti B ha reso noto il calendario ufficiale delle gare dalla 30ª alla 32ª giornata della Serie BKT 2025/2026.

Un trittico di turni fondamentali, in programma tra il 13 e il 22 marzo 2026, che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla lotta promozione, sulla zona playoff e sulla corsa salvezza.

Il calendario prevede anticipi del venerdì, un turno infrasettimanale e un weekend conclusivo ad alta tensione, con molte partite in contemporanea per garantire la regolarità del campionato.

30ª giornata

Venerdì 13 marzo 2026

  • Ore 20:30 – Modena – Spezia

Sabato 14 marzo 2026

  • Ore 15:00 – Bari – Reggiana
  • Ore 15:00 – Cesena – Frosinone
  • Ore 15:00 – Empoli – Mantova
  • Ore 15:00 – Juve Stabia – Carrarese
  • Ore 15:00 – Padova – Catanzaro
  • Ore 17:15 – Monza – Palermo
  • Ore 19:30 – Sampdoria – Venezia

Domenica 15 marzo 2026

  • Ore 15:00 – Virtus Entella – Avellino
  • Ore 17:15 – Südtirol – Pescara

31ª giornata

Martedì 17 marzo 2026

  • Ore 19:00 – Palermo – Juve Stabia
  • Ore 20:00 – Catanzaro – Modena
  • Ore 20:00 – Mantova – Cesena
  • Ore 20:00 – Reggiana – Monza
  • Ore 20:00 – Spezia – Empoli
  • Ore 20:00 – Venezia – Padova

Mercoledì 18 marzo 2026

  • Ore 19:00 – Frosinone – Bari
  • Ore 20:00 – Avellino – Südtirol
  • Ore 20:00 – Carrarese – Sampdoria
  • Ore 20:00 – Pescara – Virtus Entella

32ª giornata

Sabato 21 marzo 2026

  • Ore 15:00 – Cesena – Catanzaro
  • Ore 15:00 – Juve Stabia – Spezia
  • Ore 15:00 – Padova – Palermo
  • Ore 17:15 – Monza – Venezia
  • Ore 19:30 – Modena – Mantova

Domenica 22 marzo 2026

  • Ore 15:00 – Bari – Carrarese
  • Ore 15:00 – Empoli – Pescara
  • Ore 15:00 – Südtirol – Frosinone
  • Ore 17:15 – Sampdoria – Avellino
  • Ore 19:30 – Virtus Entella – Reggiana

Fonte ufficiale: Comunicato LNPB n. 103 del 4 febbraio 2026


serie-bkt-calendario designazioni-arbitrali-serie-bkt partite-serie-bkt-marzo arbitri-var-serie-bkt giornate-30-32-serie-bkt

Scritto da Nicola Cundò

