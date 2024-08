Simeri Crichi ospita la prima 'Giornata sulla sicurezza stradale' il 30 agosto

Il comune di Simeri Crichi, guidato dal sindaco Davide Zicchinella, annuncia la prima edizione della "Giornata di Confronto e Approfondimento sulla Sicurezza Stradale", in programma venerdì 30 agosto presso l'area della Collegiata di Simeri borgo. Questo evento nasce come risposta alla crescente preoccupazione per il numero di vittime della strada, in particolare giovani, registrate nel corso dell'anno.

Un evento di riflessione e azione concreta

"Abbiamo ritenuto necessario creare un momento non solo di riflessione, ma anche di impegno concreto per affrontare il problema della sicurezza stradale," afferma Zicchinella. L'evento vedrà la partecipazione di importanti partner istituzionali e professionali, tra cui Anas, Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e il Consorzio Scuole Guida.

Arte e nuove tecnologie per promuovere la sicurezza

Innovazione e creatività saranno al centro della giornata, che utilizzerà nuove forme di comunicazione come Flash Mob e VideoMapping per sensibilizzare il pubblico. L'arte di strada sarà impiegata come mezzo per promuovere comportamenti sicuri al volante e il rispetto del codice della strada, oltre a onorare la memoria di chi ha perso la vita in incidenti stradali.

Ambasciatori della sicurezza stradale

Durante la serata, verranno nominati sette "Ambasciatori della Sicurezza Stradale", tra cui uno postumo, riconoscendo il loro impegno nel sociale e nelle professioni. "Sarà un evento carico di contenuti, consapevolezza e conoscenza, un'opportunità per fare la differenza nella nostra comunità," conclude il sindaco.

Questo evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sulla sicurezza stradale e per commemorare le vittime degli incidenti stradali, utilizzando l'arte, l'innovazione e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.