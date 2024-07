Simeri Crichi: successo e partecipazione per Simeri Summer, il Sindaco Zicchinella in Prima Linea

Simeri Crichi: Un Esempio di Buona Politica con Simeri Summer

SIMERI CRICHI – Una serata di entusiasmo, partecipazione e voglia di esserci ha caratterizzato il secondo appuntamento del calendario estivo Simeri Summer, organizzato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Davide Zicchinella. La manifestazione si è svolta in una location allestita alla perfezione, dimostrando che Simeri Mare non è solo un quartiere dormitorio e che la partecipazione agli eventi è possibile con la giusta preparazione e coinvolgimento della comunità.

Preparazione e investimenti

Mesi di preparazione hanno preceduto l'evento, durante i quali sono stati effettuati significativi miglioramenti infrastrutturali. Tra questi, l'illuminazione e l'ampliamento del Parco a Mare, che è stato letteralmente preso d'assalto da centinaia di bambini e famiglie grazie anche alla sua vicinanza all'area del concerto. Inoltre, è stato illuminato il viale che porta alla Delegazione a Mare e sono stati riattivati i bagni pubblici, ristrutturati e adeguati. Ampi parcheggi sono stati predisposti per facilitare l'afflusso dei partecipanti, mentre i commercianti locali sono stati coinvolti per creare un'ampia area food.

Tributo a Rino Gaetano

La serata ha visto la partecipazione di una cover band di altissimo livello che ha reso omaggio all'indimenticabile Rino Gaetano, in occasione del 43º anniversario della sua tragica scomparsa. L'evento ha richiamato una vasta partecipazione, con persone provenienti da ogni angolo del Comune di Simeri Crichi e non solo, dimostrando che con la giusta organizzazione, anche un quartiere precedentemente poco considerato può diventare il cuore pulsante della comunità.

La soddisfazione del Sindaco

Il sindaco Davide Zicchinella ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della dedizione della sua amministrazione. "Ho sempre pensato e detto che Simeri Crichi meritasse di più. Stiamo lavorando per scrivere veramente #TuttaunaltraStoria. Da ieri sera, intanto, possiamo dire di avere iniziato con #TuttaunaltraMusica", ha dichiarato Zicchinella, visibilmente commosso dai numerosi ringraziamenti ricevuti dai cittadini.

Il futuro di Simeri Crichi

Questa manifestazione segna un importante passo avanti per il quartiere marino di Simeri Mare, che dopo anni di abbandono, ha finalmente ricevuto l'attenzione e le risorse necessarie per rinascere. La giunta comunale, attraverso eventi come Simeri Summer, sta dimostrando come una buona politica possa realmente fare la differenza, migliorando la qualità della vita dei cittadini e costruendo una comunità più coesa e partecipativa.

Con queste premesse, Simeri Crichi si prepara a vivere un'estate ricca di eventi e iniziative, con la speranza di continuare su questa strada di rinascita e valorizzazione del territorio.