Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro: in Calabria 120 nuove unità della Polizia di Stato

“Sono 120 le nuove unità di Personale della Polizia di Stato destinate alla Calabria per il mese di dicembre nel piano assegnazioni del Dipartimento di Pubblica sicurezza”. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che spiega nel dettaglio:



“Alla Questura di Catanzaro sono assegnate 13 nuove unità, 6 ispettori e 10 agenti, alle quali si aggiungono, sempre per la provincia di Catanzaro, 10 unità per la Polizia Ferroviaria, 2 unità per la Polizia Stradale, e 3 ispettori che andranno a rafforzare il Sisco, la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo, per complessive 28 unità.



Alla provincia di Cosenza sono destinate 23 unità, di cui 20 alla questura e 3 alla Polstrada.



A Crotone andranno 7 unità, di cui 5 ispettori in Questura e 2 agenti alla Stradale.



A Reggio Calabria sono destinate 52 nuove unità di personale, di cui 33 in questura, 4 al Sisco, 10 alla Polfer, 4 al Reparto volo e uno agli uffici tecnici di supporto.



A Vibo Valentia andranno 10 unità, di cui 7 in Questura, 2 alla Stradale e uno alla Scuola allievi agenti.



“Questo nuovo rafforzamento degli organici è il segno del grande impegno del Capo della Polizia e del Ministero dell’Interno per la sicurezza del territorio, che insieme al potenziamento dei presidi ha messo in campo ingenti finanziamenti per gli impianti di videosorveglianza in tutta la regione”, conclude il sottosegretario Ferro.