Stefano Scognamillo: Leader della difesa del Catanzaro tra crescita e passione (Video)

US Catanzaro 1929 | Stefano Scognamillo: la conferenza stampa tra leadership e passione (Video)





La sala stampa del Catanzaro si illumina con la presenza di Stefano Scognamillo, il pilastro della difesa giallorossa che, con prestazioni solide e costanti, si è guadagnato il ruolo di leader difensivo. Nel corso della conferenza stampa, il centrale ha condiviso riflessioni sulla sua crescita personale, l’adattamento al nuovo ruolo e l’importanza del lavoro di squadra.





Lavoro di squadra e adattamento al nuovo ruolo

Alla domanda su come si stia trovando nel ruolo di centrale, Scognamillo ha sottolineato che i risultati della squadra sono frutto di uno sforzo collettivo:





> "Mi sto trovando bene, ma è tutto merito della squadra. È un lavoro di gruppo, miglioriamo partita dopo partita."





Riguardo alle difficoltà iniziali di adattamento al nuovo sistema di gioco, il difensore ha evidenziato quanto sia stato importante lavorare sulla sicurezza e sull’equilibrio:





> "È un calcio diverso rispetto agli scorsi anni, ma ora siamo più energici e sicuri. Questo cambiamento ci sta portando risultati importanti."





Reggio Emilia e la reazione da grande squadra

Parlando della recente trasferta contro la Reggiana, Scognamillo ha mostrato grande orgoglio per la reazione della squadra dopo uno svantaggio iniziale di 2-0:





> "La prestazione contro la Reggiana è stata una prova di grande valore. Abbiamo dimostrato di essere vivi e carichi, nonostante qualche episodio sfortunato."

Una crescita personale e professionale

Nel ruolo di guida della difesa, Scognamillo ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni. Spostarsi da "braccetto" a centrale non è stato semplice, ma ha rappresentato una sfida stimolante:





> "Sono due ruoli diversi, con movimenti e attenzioni differenti. Mi sto trovando bene e cerco ogni giorno di migliorare, ascoltando i consigli del mister."

Non manca un cenno alla sua evoluzione al Catanzaro, dove è diventato il veterano della gestione Noto:





> "Il Catanzaro è cresciuto con me. All'inizio non c'era tutto l’entusiasmo di oggi, ma anno dopo anno abbiamo acceso una fiamma che speriamo non si spenga mai."

Il legame con i tifosi e il ruolo della famiglia

Un aspetto che rende Scognamillo unico è il forte legame con la tifoseria. A ogni partita, il difensore si dirige sotto il settore ospiti per ringraziare i supporter:

> "Sappiamo i sacrifici che fanno per seguirci, quindi cerchiamo sempre di renderli orgogliosi."

Un ruolo importante lo gioca anche la sua famiglia, sempre presente sugli spalti:





> "Mio padre è un malato di calcio, mi ha seguito ovunque fin da bambino. È un ultras, e il suo sostegno è fondamentale."

Obiettivi stagionali e uno sguardo al futuro

Con il Catanzaro impegnato in un campionato equilibrato, Scognamillo ha ribadito l'importanza di affrontare ogni partita con il massimo impegno:





> "L’obiettivo primario è la salvezza, ma non ci poniamo limiti. La squadra è forte e competitiva, quindi puntiamo a fare il meglio possibile."

Infine, un pensiero sul mister e il recente periodo di difficoltà:





> "Il mister è uno di noi. Abbiamo sempre combattuto per lui, e le ultime prestazioni sono la nostra risposta."

Conclusione

Stefano Scognamillo si conferma non solo un leader in campo, ma anche un uomo di grande umiltà e dedizione. La sua crescita personale riflette quella del Catanzaro, una squadra che sta dimostrando di poter ambire a qualcosa di più della semplice salvezza. La strada è tracciata: partita dopo partita, con il supporto di una tifoseria straordinaria, i giallorossi puntano a lasciare il segno.





Guarda il video completo della conferenza stampa sul sito ufficiale dell'US Catanzaro 1929.