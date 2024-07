Via Crucis Vivente a Sellia Marina: emozione e Fede nel cuore della comunità

Tra devozione e rappresentazione, un percorso di riflessione intensifica il legame spirituale e umano

SELLIA MARINA - Nel cuore della pittoresca Sellia Marina, il Venerdi Santo si è tinto di profonda spiritualità e comunione, grazie all'impressionante Via Crucis vivente e alla processione che hanno avvolto il paese in un silenzio orante. L'evento ha catalizzato l'attenzione e il cuore di una folla numerosa, dimostrando ancora una volta la forte coesione e fede della comunità.

Gli attori, veri pilastri di questa rappresentazione, insieme ai collaboratori parrocchiali e ai volontari, hanno dato vita a una manifestazione di rara bellezza e intensità. L'impegno e la dedizione mostrati hanno reso possibile una organizzazione impeccabile, merito di un lavoro di squadra che ha lasciato tutti i presenti senza parole.

Un ringraziamento speciale va al coro parrocchiale, ai lettori e ai catechisti che con la loro animazione hanno arricchito la cerimonia, infondendo momenti di profonda riflessione e spiritualità. La loro voce ha accompagnato i passi della comunità lungo il cammino di fede rappresentato dalla Via Crucis, creando un'atmosfera di meditazione e preghiera.

Non si può dimenticare l'importante contributo del Sindaco Francesco Mauro, dell'amministrazione comunale, dei vigili urbani e dei carabinieri della stazione di Sellia Marina. La loro collaborazione e il servizio d'ordine hanno garantito il sereno svolgimento dell'evento, dimostrando ancora una volta l'efficace sinergia tra le istituzioni e la comunità parrocchiale.

La partecipazione numerosa e orante della comunità di Sellia Marina ha testimoniato il legame indissolubile che unisce i suoi membri, rafforzato dal messaggio di amore e fraternità evocato dalla celebrazione: “Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10). Questo clima umano e spirituale, così ben radicato nella comunità, è frutto dell'impegno collettivo e della guida saggia e appassionata dei parroci don Raffaele e don Giuseppe.

L'evento non solo ha rafforzato la fede e la coesione comunitaria ma ha anche dimostrato come la sinergia e la collaborazione possano trasformare una tradizionale celebrazione in un momento di crescita spirituale e umana per tutti. La comunità di Sellia Marina ha così posto le basi per continuare a seminare la fede in un terreno fertile, pronta a raggiungere nuovi e più alti traguardi: Ad Maiora Sellia Marina.

L'eco di questo Venerdi Santo risuonerà a lungo nel cuore di chi ha partecipato, lasciando un'impronta indelebile sulla comunità di Sellia Marina, esempio luminoso di come la tradizione e la fede possano camminare insieme verso un futuro di speranza e unità