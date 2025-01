Supercoppa: Milan Ribalta la Juventus e Conquista il Derby in Finale

Il Milan batte la Juventus in una semifinale al cardiopalma e accede alla finale di Supercoppa Italiana, dove lo attende il derby con l’Inter.

Una serata di emozioni intense, ribaltamenti di fronte e scelte decisive da parte degli allenatori, ha consacrato i rossoneri come protagonisti di questa competizione.

La Partita: Juventus Più Vivace, Ma Il Milan È Letale

Thiago Motta schiera una formazione aggressiva, confermando Mbangula e Koopmeiners a supporto di Vlahovic, con Locatelli e Thuram in mediana.

Sulla sinistra, l’inedito McKennie come terzino.

Conceicao, invece, opta per una squadra equilibrata, riproponendo Bennacer dal primo minuto e affidando il tridente a Pulisic, Morata e il giovane Jimenez.

Il primo tempo è dominato dalla Juventus, che si dimostra più tonica e aggressiva, pur senza brillare sotto porta.

Al 21’, Yildiz trova il vantaggio bianconero con un destro potente che sorprende Maignan, dopo un errore in scivolata di Theo Hernandez.

Nei minuti successivi, la squadra di Conceicao fatica a reagire e il portiere juventino Di Gregorio vive una frazione senza particolari preoccupazioni.

La Ripresa: Cambi Decisivi e Rimonta Rossonera

Nella ripresa, il copione cambia.

La Juventus continua a creare pericoli, ma non trova il raddoppio.

Conceicao risponde inserendo Musah al posto di Bennacer e cambia l’assetto offensivo, sostituendo Jimenez con Abraham.

Dall’altra parte, Motta sostituisce Vlahovic con Nico Gonzalez, togliendo un riferimento offensivo.

L’episodio chiave arriva al 71’: Locatelli commette fallo su Pulisic in area, regalando al Milan il rigore del pareggio.

L’americano non sbaglia e trasforma con freddezza.

Passano appena quattro minuti e il Milan completa la rimonta: un cross di Musah viene deviato nella propria porta da Gatti, cogliendo fuori posizione Di Gregorio.

Finale Al Cardiopalma

Nel finale, la Juventus tenta il tutto per tutto, ma non riesce a concretizzare.

Gatti, in extremis, si vede respingere un tiro a botta sicura da Gabbia, decretando la fine delle speranze bianconere.

Conceicao si gode la vittoria, abbracciato dal padre Sergio, mentre Thiago Motta incassa una sconfitta pesante contro un’italiana.

Analisi: I Cambi di Conceicao Premiano, Thiago Motta delude

La scelta di Conceicao di affidarsi a giocatori freschi e di peso offensivo ha cambiato volto al Milan, dimostrando una lettura tattica impeccabile.

Al contrario, Thiago Motta paga l’assenza di un punto di riferimento in attacco dopo l’uscita di Vlahovic e alcune scelte discutibili che hanno tolto equilibrio alla squadra.

Il Derby in Finale

Il Milan affronterà ora l’Inter in una finale tutta milanese, promettendo un’altra notte di grande calcio.

Per la Juventus, invece, è tempo di riflessioni: questa sconfitta potrebbe avere conseguenze importanti per la stagione.