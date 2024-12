Tedesco (CSA-Cisal): furto e vandalismi al parcheggio della Cittadella regionale, appello per la sicurezza

Ancora danni e venerdì anche il furto di un’auto nel parcheggio della cittadella regionale, Tedesco (Csa-Cisal): “l’amministrazione non si giri dall’altra parte e adotti subito misure adeguate”

Vetri in frantumi e diversi danni. Ancora una volta si registrano atti vandalici all’interno del parcheggio della Cittadella regionale.

I danneggiamenti ai veicoli da parte di ignoti risalgono a pochi giorni fa e si sommano ai numerosi episodi di cui sono state vittime dipendenti o visitatori. Come se ciò non bastasse, nella giornata di venerdì c’è stato anche il furto di un mezzo: erano circa le ore 16:30, quando un dipendente del Dipartimento “Lavori Pubblici” si è reso conto che la sua utilitaria non era più presente all’interno del parcheggio regionale.

Dopo aver sporto denuncia, il lavoratore ha, altresì, vissuto l’odissea del rientro a casa, che essendo a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, è riuscito a raggiungere soltanto in tardissima serata. La vittima di questa triste vicenda è un dipendente che ogni giorno deve percorrere circa 260 chilometri per raggiungere il posto di lavoro ed ha subito quest’indegno furto, che l’Amministrazione regionale avrebbe a tutti costi dovuto scongiurare, visti e considerati i numerosi appelli lanciati già in passato.

Ne dà notizia il dirigente sindacale del CSA-Cisal Gianluca Tedesco che afferma: “I lavoratori della Giunta regionale sono sempre più preoccupati rispetto alla pericolosa escalation di questo triste fenomeno. La richiesta è semplice: adottare, al più presto, misure per scongiurare danneggiamenti e furti.

Ormai da anni ladri e vandali agiscono indisturbati all’interno del parcheggio della Cittadella;

occorre, quindi, ampliare il servizio di vigilanza, magari con l’estensione di servizi del contratto in essere e, in aggiunta e/o in alternativa, attivare un sistema di videosorveglianza per disincentivare i malintenzionati a compiere questi misfatti.

“Siamo profondamente dispiaciuti e umanamente indignati - ha aggiunto Tedesco - per quanto sta accadendo.

Non possiamo che condannare fermamente tali atti di vandalismo e furti che colpiscono ingiustamente i lavoratori della Giunta regionale e i visitatori. Non è più accettabile che i dipendenti, impegnati nel lavoro quotidiano, debbano convivere con la preoccupazione di non trovare le proprie automobili o di vederle danneggiate e, al danno pure l’ulteriore beffa, di essere costretti a sborsare notevoli cifre di tasca propria per riparare i danni subiti ai propri mezzi”.

Il dirigente sindacale conclude: “La sicurezza del parcheggio è un servizio fondamentale per i lavoratori e i visitatori della Cittadella e l’Amministrazione ha il dovere di garantirla. Ci auspichiamo che si intervenga con urgenza per scongiurare il verificarsi di siffatti episodi.”