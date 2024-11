Tennis. ATP Finals: Sinner vola in finale e travolge Ruud

L'azzurro sfiderà Fritz per il titolo al Master di Torino

Jannik Sinner si conferma protagonista assoluto delle ATP Finals di Torino, conquistando la finale con una prova straordinaria contro il norvegese Casper Ruud. L'altoatesino ha dominato il match, imponendosi con un netto 6-1, 6-2 in appena un'ora e otto minuti, senza mai perdere un set in tutto il torneo.

La partita

Ruud, giunto in semifinale a sorpresa, ha cercato di resistere all'urto, ma il divario tecnico e fisico è apparso evidente fin dai primi scambi. Sinner, impeccabile al servizio e potente da fondo campo, ha preso subito il controllo della partita. Dopo appena 10 minuti si trovava già avanti 3-0, con colpi spettacolari come un pallonetto di volée che ha strappato applausi perfino all'avversario.

Il primo set si è chiuso in soli 30 minuti sul 6-1, con Sinner capace di mantenere lucidità anche nei momenti di difficoltà, come nel quinto game, quando ha annullato due palle break. Nel secondo set Ruud ha tentato una reazione portandosi avanti 0-30 nel quarto game, ma Sinner ha risposto con autorità, mantenendo il controllo del match.

Il break decisivo è arrivato al quinto gioco, e da lì in poi il pubblico della Inalpi Arena, con oltre 12.000 spettatori, ha accompagnato l'azzurro verso la vittoria, celebrata con un servizio vincente e numeri impressionanti: 8 ace, 54 punti contro 30 e un 81% di punti vinti sul primo servizio.

Le parole di Sinner

Dopo aver scritto "Grazie a tutti" sulla telecamera, l'altoatesino ha commentato con entusiasmo: "Come lo scorso anno siamo in finale e ci riproviamo, cercando di far meglio. Ma indipendentemente dal risultato di domani, è stata una settimana piena di emozioni e momenti bellissimi."

La finale contro Fritz

Domani, Sinner affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 al mondo, in una sfida che si preannuncia elettrizzante. I due si sono già affrontati quattro volte nel circuito ATP: la prima vittoria è andata a Fritz nel 2021 a Indian Wells, ma Sinner ha ribaltato la statistica con tre successi consecutivi, tra cui quello recente nel round robin di queste ATP Finals (6-4, 6-4).

L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio nella caldissima Inalpi Arena, dove il pubblico di casa proverà a spingere Sinner verso il trionfo in un torneo che lo vede sempre più protagonista.

Una stagione da record

Con questa finale, Sinner raggiunge quota 69 vittorie stagionali, confermandosi come uno dei giocatori più in forma del circuito e cementando il suo status di numero 1 del mondo. La sfida contro Fritz sarà l’ultimo atto di una settimana da sogno, in cui l'azzurro ha mostrato un tennis di altissimo livello.

Sarà la giornata della consacrazione? Lo scopriremo domani.