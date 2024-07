Tennis, Jasmine Paolini perde la finale ma a testa alta

La campionessa italiana, nuova nr. 5 del ranking non riesce nell’impresa di vincere il torneo più prestigioso al mondo.

E’ mancato davvero poco a Jasmine Paolini per vincere il torneo londinese. Si arrende in tre set alla ceca Krajcikova.

La tennista italiana ha iniziato il match molto contratta concedendo di fatto il primo set concluso con il punteggio di 6-2 per l’avversaria. La seconda frazione di gioco vede una Paolini completamente trasformata, molto più concentrata e precisa nei colpi. La ceca probabilmente non si aspettava questa reazione dell’italiana che infatti si aggiudica il set con lo stesso punteggio con il quale aveva perso il primo, 6-2.

Nella terza e decisiva partita la ceca riesce a brekkare la Paolini nel settimo game e da quel momento il match si fa in discesa per la ceca che galvanizzata serve meglio ma è anche molo fortunata per via delle tante righe colpite nel corso degli scambi. Ma si sa, le linee fanno parte del gioco…

La Paolini nonostante il game di svantaggio tiene comunque testa alla ceca costringendola a disputare il game più lungo dell’incontro, il decimo, quello che risulterà decisivo.

Risultato finale 6-2 2-6 6-4.

La nuova nr 5 del ranking, prima finalista italiana a Wimbledon, esce comunque a testa alta dal torneo londinese nonostante la sconfitta, sospinta dai 15000 dell’All England Lawn.

Resta per lei il forte rammarico di aver perso il suo secondo slam a distanza di poco più di un mese, dopo la finale persa a Parigi ma la certezza di essere entrata definitivamente nell’olimpo delle migliori giocatrici del circuito.

Maurizio Martino