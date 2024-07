Tennis. Wimbledon: Sinner agli ottavi, battuto Kecmanovic in tre set

Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale a Wimbledon battendo Miomir Kecmanovic con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco. L'altoatesino, numero 1 al mondo, raggiunge così gli ottavi dei Championships per il terzo anno di fila e domenica affronterà Denis Shapovalov o Ben Shelton, impegnati domani nel match rinviato per pioggia.

Sinner ha mostrato una prestazione dominante, confermando la sua eccellente forma e adattamento alla superficie erbosa. "Sono soddisfatto della mia prestazione. È stata una giornata impegnativa sul Campo Centrale, sono contento di aver finito in fretta, pronto a recuperare per il prossimo turno", ha dichiarato il giovane tennista. "Negli anni ho imparato a fare amicizia con l'erba, a essere molto gentile con questa superficie. All'inizio faticavo, ma anno dopo anno sto migliorando. Essere felici sul campo è la cosa più importante".

Prestazione dominante

Il match contro Kecmanovic è stato caratterizzato da un dominio netto di Sinner, che ha chiuso rapidamente il primo set con un perentorio 6-1. Nel secondo set, nonostante un tentativo di resistenza del serbo, l'italiano ha mantenuto il controllo vincendo 6-4. Il terzo set ha visto Sinner continuare a imporre il suo ritmo, concludendo con un convincente 6-2.

Prossimo avversario

Ora Sinner attende di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà uno tra Denis Shapovalov e Ben Shelton. Il loro match, rinviato a causa della pioggia, si disputerà domani. "Sarà una sfida interessante, sia che giochi contro Shapovalov, un giocatore molto aggressivo, sia contro Shelton, che ha un gioco imprevedibile", ha commentato Sinner. "Mi preparerò al meglio per affrontare chiunque dei due".

Miglioramento costante

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo stato di forma e la sua ambizione di andare lontano in questo torneo. L'attesa per il prossimo match cresce, con gli appassionati di tennis pronti a sostenere il loro campione italiano.