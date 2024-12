Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 14 dicembre 2024

SERIE A1: DOMINIO ISOLANO SIA NEL FEMMINILE, SIA NEL MASCHILE

Il momento magico della Sardegna pongistica continua. In A1 femminile il Tennistavolo Norbello, dopo aver battuto in un concitatissimo derby le ospiti del Quattro Mori, si laurea Campione d’inverno, precedendo di una lunghezza lo stellare Castel Goffredo.

La sfida tutta sarda è stata incerta fino all’ultimo con Tan Wenling che prima perde l’imbattibilità da Miriam Carnovale e poi si riscatta sulla sempre arcigna romena Tania Plaian regalando il punto della definitiva vittoria.

Impeccabile finora la ceca Hana Matelova che conserva il 100% con i successi sulle more Arianna Barani e Carnovale.

Di Magdalena Sikorska il restante punto del club di centro Sardegna che dopo essersi arresa a Plaian ha ritrovato la sua dimensione con Barani.





E a due giornate dal giro di boa anche la A1 maschile sancisce temporaneamente un verdetto che fa andare in visibilio la tifoseria isolana.

La Marcozzi Cagliari inanella il quinto successo consecutivo e domina il campionato a punteggio pieno, sorpassando la rivelazione Tennistavolo Sassari, ma condividendo la prima piazza con l’Apuania Carrara.

Ultima vittima la Virtus Servigliano che a Mulinu Becciu vende comunque cara la pelle.

Il portoghese Enio Mendes fa registrare un doppio successo (su Faso e Pierpaoli), mentre Carlo Rossi, dopo essersi arreso nello scontro inaugurale al magiaro Adam Szudi, firma una brillante prestazione nei confronti del piccolo talento siciliano Danilo Faso.

Dopo essere stato impeccabile nei confronti di Pierpaoli, il piemontese Federico Vallino Costassa perde l’imbattibilità con Szudi.



Nel fine settimana il Tennistavolo Norbello, in A1 maschile, attende per sabato alle 17:00 la visita della Bagnolese per dare un seguito al primo acuto stagionale ottenuto nella precedente gara con il Circolo Prato.



TROFEO INTERNAZIONALE CITTA’ DI NORBELLO: VINCONO IL SARDO CARLO ROSSI E GAIA MONFARDINI

Il Trofeo Internazionale Città di Norbello giunge alla sua quindicesima edizione e regala una nuova giornata festosa grazie ad un menù variegato che concilia il torneo assoluto con altre manifestazioni collaterali come l’angolo letterario e la premiazione del concorso fotografico internazionale.



Il quartese Carlo Rossi nel maschile e la lombarda Gaia Monfardini nel femminile sono i meritevoli vincitori che dopo fasi a gironi e ad eliminazione diretta hanno sconfitto in finale rispettivamente il paulese Marco Poma e la vibonese Miriam Carnovale.



Lo scrittore di Baradili Marcello Atzeni ha invece raccontato con dovizia di particolari ed episodi curiosi come è stata costruita la sua ultima opera letteraria dal titolo “Quattro Mori a cinque cerchi - I Sardi alle Olimpiadi dal 1908 al 2024” (Sandhi Edizioni).



Dopo aver sezionato una cinquantina di scatti (record assoluto), la giuria di esperti del Concorso fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo” ha ufficializzato immagini, titoli e autori meritevoli dei premi previsti dal regolamento.

Vince il bolognese Michele Gardini con “Autumn Beach Tabletennis”.

Piazza d’onore per il polacco Bogdan Pasek con “Woman” e terza posizione per il veneto Michele Santagostino, autore di “Facciamo una pausa”.



Per il Tennistavolo Norbello del presidente Simone Carrucciu (anche presidente FITeT Sardegna) un'altra parentesi originale che ha soddisfatto ospiti, presenti e le centinaia di spettatori che hanno seguito la manifestazione in diretta streaming.



EUROPE TROPHY: A MALTA TANTA SARDEGNA

La più giovane delle coppe ETTU sta sortendo i suoi effetti in diverse aree europee, tra cui la capitale maltese La Valletta dove fino a domenica saranno impegnate ben nove compagini sarde.



Nel girone femminile, dopo la prima giornata di gare, rimane a secco il Tennistavolo Norbello di Lucero Ovelar, Gohar Atoyan e Larissa Lavrukhina sconfitto sia dal Panathinaikos Atene dell’ex Caterina Toliou, sia dal Tennistavolo Sassari di Fatimo Bello, Lisa Bressan, Elena Rozanova e Laura Alba Pinna.

La compagine turritana si deve però arrendere nell’altro derby perso di misura col Muravera TT di Mihaela Encea, Sofia Minurri, Francesca Seu e Federica Interlandi che poi cede alle padrone di casa del MITTC Malta per 3-2.



Nel girone c’è anche il Quattro Mori Cagliari di Wei Jian, Rossana Ferciug, Margherita Cerritelli che perde 3-2 con le padrone di casa del MITTC Malta e 3-0 col Panathinaikos.



Gli uomini sono ripartiti tra girone A e B.

Nel primo caso esordio negativo del Muravera TT di Marco Poma, Antonio Giordano e Alessandro Costa piegato dal Panathinaikos.

Vince invece la Marcozzi A sul MITTC Malta con un terzetto composto da Carlo Rossi, Massimo Ferrero e Federico Vallino Costassa.



Nel gruppo B comincia bene il Santa Tecla Nulvi con Ebrahim Gubra, Mathias Mongiusti, Costantino Cappuccio (a riposo Tomáš Koldas) che risulta superiore alla formazione maltese HITT Academy Tybar.



Mentre nel derby tra Tennistavolo Sassari e Marcozzi B prevale la formazione cagliaritana con Mihai Rosca, Maxim Kuznetsov, Lorenzo Martinalli.

Dall’altra parte della barricata c’erano Alessandro Baciocchi, Ganiyu Ashimiyu e Elia Licciardi.



MURAVERA TT E TENNISTAVOLO SASSARI SUI PODI GIOVANILI A TERNI

Il primo torneo nazionale giovanile 2024/2025 ha regalato qualche soddisfazione anche agli atleti sardi.

In particolare a Francesca Seu del Muravera TT, terza sia nell’under 17, sia nell’under 21 femminile e Federico Casula del Tennistavolo Sassari, terzo nell’under 13 maschile.



Grazie anche ai piazzamenti ottenuti da Sofia Minurri, seconda nell’under 17 femminile e terza nell’under 21 la società sarrabese del presidente Luciano Saiu si classifica al terzo posto nella classifica per società, preceduta da Tennistavolo Torino e CIATT Prato.



TORNEO PARALIMPICO: TOLU SUPERSTAR

Giornata piena di emozioni per Maria Paola Tolu e Anna Grazia Turco del Tennistavolo Sassari al Torneo Nazionale Predeterminato Paralimpico di Catania, organizzato dalla società Fiamma Mico Riposto.

Nella classe 3-5 Tolu ha chiuso a punteggio pieno, quarto posto per Turco.

Piazza d’onore per le due turritane nel doppio femminile.

Infine nel doppio misto, in coppia con Federico Carlet (Rangers San Rocco), Tolu conquista un altro argento.



MASSIMO ATZENI SEMPRE VIVO NEI RICORDI DEI SUOI AMICI

(a cura di Gianni Pomata)

Trascorsi cinque anni dalla sua scomparsa, finalmente siamo riusciti ad organizzare una serata per ricordare Massimo Atzeni.

Più di cento persone hanno affollato il Palatennistavolo di via Crespellani a Cagliari.

Amici d'infanzia e amici del tennistavolo sardo.

Oltre che l'amico di tutti, Massimo è stato un ottimo atleta ed era giusto ricordarlo in una delle palestre più importanti, costruite per il tennistavolo.

L'ASD Tennistavolo Azzurra ringrazia Raffaele Curcio e la tutta la Marcozzi, per aver reso possibile questo bellissimo evento.



RECUPERI NEI CAMPIONATI REGIONALI

Sia in questo fine settimana, sia nel prossimo, si disputano le ultime due giornate dei campionati regionali del 2024.

Ma nel frattempo fioccano altri recuperi.



Doppia sfida ravvicinata per il Torrellas Capoterra nel campionato di C2 che nel giro di due giorni soccombe per 5-1 sia con il Tennistavolo Decimomannu, sia con il Guilcier Ghilarza, compromettendo ulteriormente la sua posizione in graduatoria (è ultima a zero punti).



Nella prima sfida il team del presidente Celestino Pusceddu passa in vantaggio con Luigi Congiu su Mattia La Gaetana.

Ma è solo un incidente di percorso perché i padroni di casa dilagano con le doppiette di Mariano Zucca (su Antonello Migliaccio e lo stesso Congiu) e Marco Saiu (su Pusceddu e Migliaccio).

La Gaetana si riscatta su Pusceddu.

La zona retrocessione, per i vincitori, si allontana un pochettino.



La squadra ghilarzese arriva a Capoterra col chiaro intento di ottenere i primi due punti della stagione in quella che si preannuncia la tenzone delle disperate.

Ma dopo le prime quattro sfide l’ago della bilancia è completamente spostato verso gli ospiti che realizzano con Briam Mele (su Pusceddu), Alessandro Faedda (su Migliaccio e Pusceddu), Nicola Cuccureddu (su Congiu).

Poi arriva il quinto centro di Mele (su Congiu) e finalmente un inutile sussulto dei locali con Migliaccio in recupero su Cuccureddu.



Nel girone B della D1 il TT Carbonia Bianca si avvicina ad un punto dalle capolista Muraverese e Tennistavolo Quartu, pareggiando in casa dell’Azzurra che conserva la terzultima posizione.

I padroni di casa si contraddistinguono per la doppietta del presidente Giovanni Pomata e il punto di Gian Michele Zanelli che in precedenza si era arreso a Luciano Macrì, a sua volta mattatore per via del successo su Dzintars Lai.

Di marca sulcitana anche il successo di Enrico Bianciardi sempre su Lai, improduttivo come il suo avversario Marco Ibba.



Gara di vertice nel girone A della D2 che premia il Tennistavolo Sassari A vittorioso sul Santa Tecla Nulvi.

Ora i turritani si ritrovano in testa anche se l’Alghero, secondo, ha un match da recuperare.

Decisivi i punti di Antonio Mandras (2), Paolo Bertulu, Francisco Duarte.

Inutili i successi personali del teclino Mark Anderson.



Nel girone B resta a punteggio pieno il TT Guspini che batte il Decimo Rossa con doppiette di Christian Liscia e Sergio Vacca.

Simone Cardia e il presidente del Decimomannu Tomaso Fenu provano a metterci una pezza.



Pareggiano invece Paulilatino e Atletica Serramanna.

Carlo Maulu (2) e Ignazio Piras danno il loro contributo alla causa guilcerina, mentre un punto a ciascuno non fa male ai campidanesi andati a segno con Fulvio Simonelli, Marcello Mocci, Beniamino Pillitu.



Nel derby di Mulinu Becciu (girone C) l’Azzurra espugna il Palatennistavolo, batte 4-2 i Quattro Mori e conferma il primato a punteggio pieno.

Gli ospiti trovano in Franco Giordano l’asso nella manica e uomo 100%.

Varis lai e Vincenzo Salustro fanno il resto.

Di Barbara Lecca e Roberto Pusceddu le realizzazioni dei mori.