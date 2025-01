Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 16 gennaio 2025

CELESTINO PUSCEDDU NOMINATO VICE PRESIDENTE DELLA FITET SARDEGNA

Nel corso dell’ultimo consiglio regionale FITeT Sardegna tenutosi a Norbello il 13 gennaio 2025, tra i tanti punti all’ordine del giorno c’era anche quello sulla nomina di colui che nel quadriennio in corso prenderà il posto di Gianluca Mattana nel ruolo di vice presidente. Dopo il proficuo giro di consultazioni avviato nelle settimane precedenti dal presidente Simone Carrucciu con gli altri componenti dell’organismo Michele Lai, Francesco Maria Zentile, Alberto Ganau e Celestino Pusceddu, la scelta definitiva è ricaduto su quest’ultimo, reduce dal ruolo di Commissario straordinario Fitet per la Provincia di Cagliari.

Giocatore dal lontano 1982, attualmente 5a Categoria, ha ripreso ad impugnare la racchetta nel 2016 (dopo un’assenza di ben 26 anni). Tra tornei FITeT ufficiali e no è salito sul podio più alto almeno sei volte. Da ragazzo, specifica, ha sicuramente vinto molto di più. “Al momento – dice Pusceddu – me le stanno “suonando” nel campionato di C2 maschile”. Ricopre il ruolo di presidente della Torrellas Capoterra, società nata nel 2016 dalle ceneri della gloriosa “Joseph Capoterra”. In quella squadra giocavano, oltre a lui, Giuseppe Lepori, Maurizio Piano, Licio Rasulo, Antonio Cingolani, Antonello Migliaccio, Marco Carboni. “Tutta gente dura - dice - che non si arrende facilmente ed è ancora sulla breccia a combattere attorno ad un tavolo”.

Dopo la sua nomina ufficiale si è rivolto alla grande famiglia del Tennistavolo: “Ringrazio innanzitutto il Presidente Simone Carrucciu e miei colleghi del comitato regionale Francesco Zentile, Michele Lai e Alberto Ganau, per la fiducia riposta. Siamo sicuramente una squadra molto affiatata e ogni riunione del comitato è occasione di utile e sereno confronto per la ricerca di soluzioni alle sempre numerose problematiche della gestione federale del tennistavolo in Sardegna. Tutti i miei colleghi erano meritevoli, anche più di me, di ricoprire questo ruolo. Ragioni di natura puramente geografica e di impegni lavorativi hanno fatto pendere la bilancia dalla mia parte. Posso solo dire che cercherò di portare avanti, con umiltà e discrezione, l’ottimo lavoro svolto dal mio predecessore e amico Gianluca Mattana. Considero il mondo del tennistavolo in Sardegna come una seconda famiglia. Ci conosciamo tutti e con tantissimi siamo diventati amici. Mi piace pensare che ciascuno di noi possa dare un piccolo contributo alla crescita del nostro movimento. Crescita in forma di impegno agonistico per atleti e tecnici, in forma di gestione sportiva delle società per i dirigenti e in forma di gestione gare per il settore arbitrale. Nel mio piccolo cercherò di interpretare questo ruolo con spirito di servizio e sarò sempre a disposizione, come del resto anche tutto il comitato regionale, per quanti volessero dare il proprio apporto, sotto qualsiasi forma, al progresso del nostro amato sport”.

A1: MARCOZZI E SASSARI MERITATAMENTE IN ALTO

QUATTRO MORI SUPERIORE AL MURAVERA TT

Marcozzi e Tennistavolo Sassari si rimettono subito in carreggiata dimostrando di meritare seconda e terza piazza del massimo campionato di serie A1 maschile. Il club di Mulinu Becciu esce indenne dalla tana degli avidi carraresi, sciorinando il Carlo Rossi che i suoi tantissimi fans vorrebbero vedere sempre e ovunque: sotto i suoi colpi arrembanti e calcolati con circospezione cadono prima Matteo Mutti e poi il forte croato Pucar, nello scontro che vale il pari definitivo Un redivivo Federico Vallino Costassa prima fa vedere i sorci verdi a Monteiro che vince alla bella e poi dopo altri sanguinosissimi cinque set assesta un bel ko al numero 1 d’Italia Bobocica. Non produce l’indiano Cheet Chandra ma è utile nel lavorare i fianchi degli avversari.

Intanto in Corso Cossiga il Tennistavolo Sassari soffre ma batte un Tennistavolo Norbello sempre più inguaiato nei bassi fondi della graduatoria. Il tecnico di casa Mario Santona chiama a rapporto i suoi profili migliori, il team avversario idem: ne esce fuori un match ricco di spunti interessanti dove non mancano le tensioni. Sadi Ismailov annienta sia Yaroslav Zhmudenko, sia Gaston Alto, i migliori del team guilcerino. Puppo palesa una forma migliore nei confronti di Marco Antonio Cappuccio, mentre Lubomir Pistej fa sua una disputa dopo una incredibile rimonta nel quinto set dove l’argentino Alto sembrava ormai avviato verso un successo che avrebbe riacceso il match. Inutile il punto di Zhmudenko su Puppo.

Rimane da illustrare il derby più fresco, dal punto di vista cronologico, che a Mulinu Becciu ha fatto confluire marcozziani e sassarini. Le attese non sono state tradite con un nuovo pareggio che permette ai padroni di casa di riagguantare gli apuani (ma devono giocare con la Bagnolese). Il rumoroso pubblico, in parte composto dalla tifoseria ospite, ha assistito ad una gara perennemente in equilibrio con continui botta e risposta. Alla fine dei conti il team pluriscudettato ha espresso una convincente prova di squadra durante la quale Carlo Rossi, Jeet Chandra e Federico Vallino Costassa ne sono usciti con un rendimento del 50%. Nella matricola del capo di sopra fa la differenza Sadi Ismailov che subisce un solo set nei due incontri con Vallino e Rossi. Nel sesto ed ultimo match Lubomir Pistej raggiunge il pari definitivo su Chandra, mentre Puppo cede sia a Chandra, sia a Vallino Costassa.

In contemporanea si è giocato l’anticipo della seconda giornata di ritorno della A1 femminile che ha visto le locali del Quattro Mori prevalere sul Muravera TT. In virtù di questo risultato il sodalizio campidanese scavalca quello sarrabese assestandosi al quarto posto. Sugli scudi la ex Miriam Carnovale che prevale sia su Valentina Roncallo, sia su Olga Vishnyakova. Contribuisce alla seconda vittoria stagionale delle more anche la russa Elizabet Abraamian superiore a Vishnyakova e a Olga Vorobeva, costretta a perdere l’imbattibilità. In precedenza Vorobeva aveva prevalso su Arianna Barani.

Il turno si completerà sabato, quando si affronteranno alle ore 16 il Tennistavolo Sassari e l’ASV TT Südtirol. Un’ora più tardi il Tennistavolo Norbello ospita la Brunetti Castel Goffredo nell’attesissimo big match nel quale la capolista allenata da Olga Dzelinska farà di tutto per conservare o incrementare il punto di vantaggio. All’andata, contro ogni previsione, le castellane persero l’imbattibilità dopo anni di successi ininterrotti.

A2/M: NULVI VINCE ANCHE DIMEZZATO, MURAVERA SPAVENTOSAMENTE LEADER

Dev’essere davvero l’anno del Santa Tecla, anche il 2025. Riesce infatti nell’impresa di battere il Torino Universitaria privandosi non solo del suo giocatore più redditizio dopo Costantino Cappuccio (il ceco Tomas Koldas), ma rinunciando pure all’infortunato Mattias Mongiusti che fa solo atto di presenza dispensando consigli dalla panca. Oltre al giocatore siciliano, entra a far parte del gruppo le new entry yemenita Mohammed Gubran che non esita a buttarsi nella mischia a suon di mirabilie esaltanti. Due punti ciascuno, non ce n’è per nessuno. Il team anglonese resta a punteggio pieno del girone A, ma avendo due gare da recuperare, staziona al terzo posto a due lunghezze dal Reggio Emilia e una dal Pieve Emanuele.

Nel prima contro ultima del girone B il Muravera TT non fallisce l’obiettivo di mantenere tre punti di distacco dalla seconda in classifica, annientando le velleità del Ferentino a cui non basta l’indiano Akash Pal capace di frantumare l’imbattibilità dello spagnolo Marco Lillo e di dare il terzo dispiacere stagionale ad Antonio Giordano. Marco Poma garantisce due punti che aggiungendosi ai restanti dei suoi compagni legittimano la massima tranquillità del collettivo. Da ricordare che all’andata il team frusinate fu l’unico a bloccare sul pari l’imbattuta capolista.

Vince pure la Marcozzi che ora si ritrova al terzo posto: con l’Antoniana Pescara comincia in salita perché l’ex Massarelli sorprende Lorenzo Martinalli. Ma non è stato semplice rimettere tutto in carreggiata. Mihai Rosca pareggia agevolmente su Minervini, poi arrivano le battaglie infuocate con il divino Maxim Kuznetsov che recupera due set di svantaggio su Galdieri e Rosca che sull’1-2 riesce a ribaltare su Massarelli. Infine battaglia all’ultimo respiro inscenata da Martinalli e Galdieri: il 13-11 al quinto dice tutto.

B1: SANTA TECLA COERENTEMENTE SCONFITTO

Ancora zero punti in classifica per i teclini che a sei giornate dal termine hanno ormai un piede in B2. La nuova, secca disfatta giunge sul campo del TT Silver Cormano, in vetta assieme a Verzuolo ed Enjoj. Due i punti dei perdenti giunti col bulgaro Petar Vassilev e Alexandros Diakoumakos. Con loro ha giocato Dario Loreto.

B2: MURAVERA TT SUGELLA IL DOMINIO

La leader del campionato Muravera TT gioca due gare casalinghe in due pomeriggi consecutivi e ne ottiene bottino pieno, senza l’apporto dello straniero Peris Gomez. Prima vittima la squadra sorella Muravera TT “B” che viene travolta da un insindacabile 5-0. Nulla hanno potuto Michela Mura, Emanuele Cuboni e Gioele Melis davanti allo strapotere di Simone Cagna (2), Alessandro Costa (2) e Vincenzo Carmona. Il giorno dopo lo stesso terzetto si beve anche il Ma.Fer. Perugia, terza forza del campionato e reduce da cinque vittorie consecutive. Alla “Giovanni Cuccu” di viale Rinascita gli umbri realizzano due successi ai danni di Carmona. Cagna continua ad essere imprendibile (3), e lo stesso dicasi di Costa (2).

C1 MASCHILE: GUSPINI SPIETATO, SASSARI IN EXTREMIS SU MURAVERESE

Corsaro a Roma senza neanche tanti complimenti. Il TT Guspini ha una missione ben precisa da portare a compimento: vincere il girone O. E anche in casa della Dynamo Roma svolge il suo componimento atletico avvalendosi di tutte le sue forze, giovani e “masterizzate”. Il “divo” Giulio Riccardo Lisci incanta la platea con altri due interventi che non intaccano il suo percorso netto di sedici meraviglie consecutive. Lo coadiuvano nella mission i fratellini Manuel e Luca Broccia in evidente crescita e vogliosi di immagazzinare nuove ed importanti esperienze.

Perde colpi la Muraverese costretta a cedere la posta dopo un derby scintillante conclusosi a casa del Tennistavolo Sassari dopo nove serratissime sfide. Tra i padroni di casa, la famiglia Pinna composta da papà Luca e sua figlia Laura Alba porta in cascina tre punti, cui si aggiunge la doppietta del sempre verde Luca Baraccani. Gli ospiti fanno quello che possono: il più in palla è Riccardo Dessì che respinge fruttuosamente gli assalti della donna turritana e di Baraccani. Mentre Marcello Porcu risente sicuramente del fisico non più da ventenne: il suo inizio è bruciante con lo 0-3 inflitto a Pinna, poi lotta strenuamente con Baraccani, perdendo ai vantaggi del quinto set; infine crolla davanti alle sberle della più tonica “Lauretta”. Dice anche la sua il sarrabese doc Alberto Mattana che cede a Baraccani, trionfa su Pinna junior e poi nella sfida che decide le sorti dell’intero incontro si fa sorpassare da Pinna senior che sotto 1-2 prima pareggia poi lo silura 12-10 nel concitato epilogo. Muraverese terzo, Sassari al suo secondo successo guadagna posizioni più tranquille.

C2 MASCHILE: IL DUO DOMINATORE NON CONOSCE INCIAMPI

Continua il duello tra Paulilatino 2014 e TT Guspini, entrambe vincenti e quindi ancora appaiate in vetta. I guilcerini si riscattano dall’unica battuta d’arresto finora collezionata in questa brillante esperienza da matricole restituendo il 4-2 subito all’andata dalla Marcozzi che si è affidata nuovamente all’esperienza di Giuseppe Rossi. Ma il suo apporto è stato infausto a metà perché dall’altra parte del tavolo si è ritrovato il nigeriano Oladimeji che aveva probabilmente una tenuta fisica migliore dovuta anche a qualche primavera in meno alle spalle. Solo a risultato acquisito il campione italiano giovanile di doppio maschile nel 1977 è riuscito a rendere meno amara la disfatta neutralizzando le ambizioni di Gianni Pintus. La capolista si è in precedenza affidata ai servigi di Giancarlo Carta, vincente sia su Gianluca De Vita, sia su Giuseppe Lepori che in gara si era imposto nettamente su Nicolò Carta. Oladimeji ha poi ottenuto il suo sesto successo su altrettante sfide non dando respiro a De Vita.

Colpi di scena assenti a Capoterra dove i guspinesi non trovano seri ostacoli contro l’ultima della classe che nel giro di quarantotto ore ha subito due eloquenti 6-0. I medio campidanesi che raggiungono la palestra del Torrellas sono Fabrizio Melis, Silvio Dessì e Massimiliano Broccia. I padroni di casa sono Celestino e Jacopo Pusceddu, Antonello Migliaccio.

In precedenza la compagine collinare aveva ospitato l’inflessibile Marcozzi, smaniosa di incamerare punti per evitare gorghi pericolosi. È in questa circostanza che Giuseppe Rossi riprende confidenza con il campionato, realizzando una doppietta, imitato dai suoi compagni Giuseppe Lepori e Gianluca De Vita. Hanno provato a metterci una pezza Pusceddu, Migliaccio e Luigi Congiu.

Nella lotta per la terza piazza, significativo acuto del TT Carbonia che scavalca la Muraverese anche se il sodalizio del sud Sardegna deve recuperare con la Marcozzi.

Sul trionfo sulcitano parola al leader Walter Barroi autore di una delle due doppiette firmate anche da Vito Moccia, cui si aggiungono le singole performances vincenti di Marco Lai e Federico Ibba: “Il successo con il Muravera è molto importante – dice - per iniziare l'anno nei migliori dei modi. Nonostante abbiano giocato senza due titolari (il 100% Cesare Mozzi e Roberto Chessa) i nostri avversari disputano una buona gara. Speriamo di continuare così anche perché dobbiamo affrontare le squadre al vertice e non sarà facile. Per il momento ci godiamo la vittoria e ci prepariamo per il Ghilarza. Vedo il Paulilatino come favorito visti i loro rinforzi per salire di categoria. Ai piani bassi il Capoterra, essendo a zero punti, mi pare molto in difficoltà”.

Nei bassifondi si spartiscono i punti il TT Decimomannu che non muoveva la classifica da quattro giornate e il Guilcier Ghilarza che invece incamera il terzo pari consecutivo.

Mariano Zucca migliora la sua già buona media sbarazzandosi di Nicola Cuccureddu e Alessandro Faedda. Per contro Briam Mele allunga la scia dei successi personali portandoli a sei, facendo la differenza su Marco Saiu (al quinto) e Mattia La Gaetana, con Nicola Cuccureddu gli anelli deboli della serata per via delle ulteriori sconfitte subite rispettivamente contro Saiu e Alessandro Faedda.

D1/A: IL CANCELLO INVINCIBILE ANCHE SENZA STRANIERO

Sono sempre tre i punti di vantaggio che la prima della classe Il Cancello Alghero può gestire nei confronti del Tennistavolo Sassari Young, l’immediata inseguitrice. Il settimo trionfo consecutivo si esplicita con un 6-0 inflitto alla Libertas Ping Pong Monterosello. Artefici i soliti Carmine Niolu, Marco Tiloca e il rinato Marco Cassitta che non ha fatto rimpiangere il tecnico polacco Przemyslaw Gorski. Il team del presidente Pierpaolo Idini ha provato ad opporsi con Samuel Paganotto, Gian Felice Delogu, Sergio Idini, Pierluigi Scudino. Dal più giovane del terzetto catalano arriva un’analisi della situazione societaria: “Nuovo anno e nuove sfide – dice Marco Cassitta – anche se quest’anno non credo di essere tanto protagonista come giocatore quanto come dirigente dal momento che, ricoprendo il ruolo di vicepresidente, mi è stato chiesto un impegno organizzativo nella società. Il Cancello ha quindi voluto rinnovarsi sotto tantissimi aspetti aprendosi a progetti e “innovazioni” che fino ad ora non aveva mai preso in considerazione. Grazie all’aiuto e alla collaborazione attiva di un team direttivo molto unito, abbiamo dato via ad un gruppo di piccole leve e grandi amatori; siamo riusciti a portare per la prima volta nella storia della società uno “straniero” che vivesse la squadra quotidianamente come allenatore e giocatore. Semek ha dato un’impronta fondamentale alla squadra. Il campionato 2024/25 è perfino più difficile dello scorso anno, dove, è bene ricordarlo, eravamo la squadra da battere, ma a causa di un passo falso, la promozione è sfumata all’ultimo foto finish. La prima squadra, fino ad ora, non ha mai avuto un momento di incertezza, gli allenamenti stanno portando i loro frutti, e, ad oggi, siamo in vetta a risultato pieno con il 95% di vittorie per 6-0. Nonostante questo strepitoso risultato va detto che le partite non sono mai facili, le formazioni avversarie risultano molto insidiose e si contano tantissimi giocatori di esperienza che arrivano da campionati più alti. Francesco Ara del Santa Tecla Nulvi, per esempio, o Maurizio Ledda del Tennistavolo Sassari, saranno un ostacolo importante per il girone di ritorno e non per ultimo i giovanissimi del Sassari Young, allenatissimi e molto motivati. Aspetto non meno importante è dato dalla felicità scaturita dalla mia forma fisica: dopo tanto tempo ho ripreso l’attività agonistica. Gioco poco per dare giustamente spazio al nostro allenatore, specie nella fase iniziale, tuttavia l’obiettivo della dirigenza è quello di coinvolgere tutti i nostri giocatori in modo da tenerli sempre “caldi”. Semek per via di un problema familiare si è trattenuto in Polonia e quindi ho dovuto prendere il suo posto come titolare, impegnandomi più del consueto. Attendiamo il suo rientro a breve per la seconda fase del campionato ma nel frattempo continuiamo i nostri allenamenti sotto la guida del guru Riccardo Moni e di tutti i compagni. Gli impegni societari ci stanno facendo concentrare anche su un grande evento, il Sardinian Veterans che dopo anni di successi a Bosa, e dopo il blocco dovuto al covid, ritorna protagonista con la sua decima edizione e questa volta nel nostro comune! Stiamo cercando di fare il massimo per un torneo internazionale che vede già decine di iscritti da tutte le parti del mondo e vogliamo dare il massimo come società anche in questa circostanza”.

Gli Young sassaresi, seppur con i dovuti rispetti rivolti ai più maturi compagni di scuderia del Tennistavolo Sassari A applicano con dedizione gli ordini dei coach e inevitabilmente consacrano la loro superiorità. Fanno due volte centro, a testa, Federico Casula e Edoardo Ian Eremita, mentre giocano una sola gara, vincendola, sia Nicola Cilloco, sia Simone Demontis. Dall’altra parte della barricata si sono opposti con onestà professionale Pierpaolo Mura, Maria Elena Musio, Marialaura Mura ed Alexander Evans.

Il Santa Tecla Nulvi rimane terzo, solingo, in assoluta tranquillità, lontano dalle alte quote ma anche dalla zona bollente. Va a Oristano e incassa un successo abbondante puntando sulla freschezza atletica del fuori quota Francesco Ara e dei suoi compagni dalla pluriennale esperienza in questa categoria Costantino Pilo e Stefano Conconi che nella disputa inaugurale viene trafitto da Emanuele Marras. Un fuoco di paglia perché l’ultima della classe inanella cinque pappine con protagonisti, in negativo, lo stesso Marras, Carlo Carta e l’esordiente Antonio Angioi.

D1/B: IGLESIAS SPRINTA, QUARTU SCODA

L’importante è non perdere colpi. E questo vale sia per la battistrada Enrico Fermi Iglesias, sia per il Tennistavolo Quartu che non muta la differenza di un solo punto.

Le tigri fanno loro il derby sulcitano opposti agli ex rosmarini del TT Carbonia. Bruno Pinna e Giovanni Siddu modellano in meglio la loro condizione andando a siglare due punti a testa. Giancarlo Pili si arrende ad un resiliente Luciano Macrì, poi ritorna sui sentieri della gloria sopravanzando nei confronti di un Enrico Bianciardi che sperava di dare al risultato finale un aspetto meno traumatico. Senza gloria la partecipazione del pur coriaceo Marco Ibba che ha dovuto fare i conti con Pinna e Siddu.

Semplice anche da parte dei vincitori l’andamento del derby di Quartu S. Elena. La vicecapolista si impone su La Saetta con realizzazioni di Marco Isola, Nicola Orani, Riccardo Di Giovanni. Sconfitto ma comunque leggiadro e soddisfatto il terzetto avversario espressosi con Alessandro Concu, Simone Sebis e Francesco Murtas.

Duello familiare a Decimomannu con la Blu che prende il sopravvento sulla Verde. Tra i perdenti c’era Fabio Ferrabue: “È stata una partita combattuta nonostante sia terminata con la vittoria per 5-1 per il Decimomannu Blu. Carlo Orru' ha giocato molto bene vincendo contro Andrea Decroce per 3-0 mentre io sono riuscito a strappargli un set. Sconfitta anche per Paolo Soraggi per tre a due contro Antonello Mei. Partita molto equilibrata che ha visto Paolo commettere un po' troppi errori specie sul proprio servizio. Due vittorie anche per Michael Belmonte, giovane molto promettente, che vince per tre set a due contro Daniele Pitzanti e per tre set a zero contro Decroce. L’unico punto per il Decimomannu Verde viene siglato dal nostro capitano Daniele contro Mei che con una buona prova porta a casa la partita a zero. Abbiamo quattro punti in classifica dopo otto giornate, continueremo ad allenarci assiduamente cercando di concludere il campionato con la sperata salvezza”.

Rinviata la gara tra Azzurra Cagliari e Muraverese, ma nella pausa natalizia il club di Mulinu Becciu ha chiuso in parità il recupero casalingo con il Decimomannu Verde. Tra i sei contendenti è l’azzurrino Gianmichele Zanelli che sublima l’appuntamento con un en plein, corroborato dallo spunto di Giovanni Pomata. Non quaglia Dzintars Lai. Prova collettiva fruttuosa per gli ospiti che contribuiscono all’unisono alla spartizione della posta andando a segno con Paolo Soraggi, Andrea Decroce e Daniele Pitzanti.

D2/A

La seconda giornata di ritorno narra che l’Alghero mantiene la testa del girone, marcato a vista dall’inseguitore Tennis Tavolo Olbia, con appena una tacca di ritardo. Il team catalano silura il Tennistavolo Sassari B con le iniziative di Salvatore Motzo, le duplici stoccate di Efisio Pisano e Salvatore Zinchiri. A secco la lady Mariagrazia Murtas.

Dalla Gallura si precisa che gli ospiti del Santa Tecla Nulvi fossero tutti alle prime armi per la indisponibilità dei titolari. Tutto facile quindi per Pier Paolo Melis (2), Stefano Corda (2), Lucian Apostoleanu e Antonio Trubbas.

Nel derbissimo di corso Cossiga il Tennistavolo Sassari A non lascia margini di sfogo al Tennistavolo Sassari C. Vanno a segno Francisco Duarte, Antonio Mandras, Paolo Rosatelli. I vincitori sono terzi, a tre punti dalla vetta.

D2/B

Si è approfittato del buco in calendario per recuperare alcune gare della quarta e quinta giornata di andata. A punteggio pieno consolida il primato la seconda squadra dell’ITC Enrico Fermi Iglesias reduce da un sonante 5-1 inflitto all’Atletica Serramanna. La formazione del Medio Campidano ha anche battuto, tre giorni dopo, il TT Decimo Rossa.

Riassume i due impegni il serramannese Beniamino Pillitu: “Giochiamo queste due partite di recupero del girone di andata incontrando la capolista Iglesias in casa e il Decimomannu fanalino di coda pochi giorni dopo in gara infrasettimanale. Contro Iglesias troviamo un Roberto Pili solido e forte di esperienze in categorie superiori, che però solo nel quinto set riesce a prevalere sul nostro Adriano Zucca. Roberto vince anche contro di me nella quarta partita per 3-1 come da pronostico. Belle partite, anche da vedere, perché con Roberto si può fare un gioco aperto, con attacchi di dritto e rovescio, anche lontano dal tavolo. Pure Mauro Usai fa i suoi due punti contro Adriano e Fulvio Simonelli, ma giocando sul tavolo con grande mano e inaspettati attacchi e contrattacchi di dritto, soprattutto contro le bordate di Adriano. Possiede un tocco e un controllo di palla che svela i suoi trascorsi a livelli ben più alti. Vince le sue gare 3-0 cedendo anche pochi punti.

Contro Maurizio Vacca faccio io il punto della bandiera con un 3-0 tirato. È un giocatore in crescita con buoni colpi in attacco, che riesce a battere il nostro Fulvio per 3-1 nell'ultima partita. Perdiamo 5-1, anche giocando bene. Merito degli avversari. Contro il Decimo in trasferta troviamo un Tomaso Fenu sempre veloce e pimpante, che fa il punto su Adriano in cinque set tiratissimi. È anche il loro punto della bandiera perché poi soccombe con me nella quarta partita sempre 3-2. Con lo stesso risultato aveva perso contro di me Giampiero Cabras nella seconda partita, sconfitto anche dal nostro ottimo Fulvio per 3-0 nell'ultima gara. Diego Desogus non vince neppure un set sia contro Fulvio nella terza partita, sia contro Adriano nella quinta.

Una gara piacevole, a tratti intensa, con buoni scambi, in una trasferta che per noi è quasi giocare in casa visti i rapporti di amicizia e interscambio sportivo che ci legano da anni”.

Vice capolista si conferma il TT Guspini che si impone sul TT Oristano Rossa. Artefici Christian Liscia (2), Sergio Vacca, Armando Casti. Con loro ha giocato pure William Casti. Punti oristanesi di Francesco Pibi e Mariapia Are.

D2/C

C’era da definire la squadra più in forma del girone d’andata, con il recupero della prima giornata tra Marcozzi Boss e Marcozzi Red, le più forti del raggruppamento. La spunta in maniera netta la prima con esecuzioni ripartite fra Licio Rasulo, Andrea Franceschi, Stefano Manca e Paolo Marinelli. Con l’ottenimento di questi due punti preziosi come l’oro, scavalcano proprio i rossi, ma i discorsi play off sono ancora apertissimi.

I Quattro Mori abbandonano lo zero in classifica avendo la meglio sul Decimo Gialla. Esordisce nientemeno che Stefano Curcio, pluri campione sardo e tecnico della formazione di Champions League. Dà il suo decisivo contributo a Barbara Lecca, Gianluca Pani e Roberto Pusceddu, autori dei restanti tre punti. Nell’equipe decimese si mette in luce Salvatore Garau.

D2/D

Il Tennistavolo Quartu “Giallo” si avvicina alla capolista La Saetta in virtù del 6-0 inflitto alla Marcozzi Young nel recupero dell’undici gennaio 2025. Senza grinze i contributi fattivi di Gianfranco Ibba, Gianpaolo Manca, Salvatore Boi e Gianni Capaccioli. Il ritardo nei confronti della leader concittadina è di un solo punto.

Nella foto Celestino Pusceddu nuovo vicepresidente della FITeT Sardegna (Nonsolofoto Cagliari)