Tennistavolo in Sardegna: il 22 ottobre si presenta alla stampa il WTT Feeder di Cagliari

L’organizzazione di un evento di grido come il Torneo Internazionale WTT di Tennistavolo richiede una mobilitazione di saperi e conoscenze della disciplina.



Si pensi al dislocamento dei tavoli o al rispetto rigoroso delle geometrie riferite alle aree di gioco; senza dimenticare gli altri spazi da mettere a completa disposizione degli atleti nelle frenetiche fasi di riscaldamento.



Si spiega così il congruo impiego di maestranze chiamate appositamente per mettere a punto e coordinare le varie fasi di costruzione di un evento che si protrarrà per ben sei giorni, dal 22 al 27 ottobre 2024.

Ne verrà fuori un inedito assembramento di campioni, capaci di articolare armonicamente gambe, braccia e soprattutto cervello per imprimere alla racchetta una forza ben calibrata e preferibilmente imprendibile.

Cagliari attende impazientemente i mostri sacri del tennistavolo mondiale perché cose del genere se ne vedono davvero poche, sebbene l’isola pongistica abbia una grande confidenza con l’élite agonistica nazionale.

Per conoscere a fondo numeri, nomi, opinioni e curiosità, la conferenza stampa del 22 ottobre è il ritrovo ideale.

Gli organizzatori riceveranno appassionati e operatori dell’informazione presso la sala conferenze dell’Assessorato al Turismo Regione Sardegna sita in viale Trieste 105 a Cagliari a partire dalle ore 10:00.

Daranno lustro all’appuntamento il Presidente nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli, l’Assessore regionale al turismo, artigianato e commercio Franco Cuccureddu, l’Assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Ilaria Portas, l’Assessore allo sport, tempo libero e impiantistica sportiva del comune di Cagliari Giuseppe Macciotta, il Presidente del CONI Sardegna Bruno Perra e il Presidente della Fitet Sardegna Simone Carrucciu.

A CAGLIARI IL TORNEO INTERNAZIONALE WTT FEEDER DI TENNISTAVOLO

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Cagliari - Martedì 22 ottobre 2024 - h. 10:00

Sala conferenze Assessorato al Turismo Regione Sardegna – Viale Trieste 105, Cagliari