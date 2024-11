Tennistavolo Norbello: Apuania troppo forte in A1 maschile

Non inizia bene il ricco programma novembrino della società operante nella Sardegna centrale. Privo ancora di due importantissimi titolari, il team giallo blu di A1 maschile viene messo velocemente a nudo dai Campioni d’Italia che invece giungono nel Guilcer con una formazione decisamente più attrezzata.

Messa in archivio la seconda debacle consecutiva si pensa speranzosi al futuro prossimo, quando finalmente la rosa comparirà nella sua completezza, sarà già nelle Marche domani pomeriggio (4 novembre)?

Oggi (3 novembre) esordisce anche la squadra norbellese di serie A2 Paralimpica maschile in piedi (classe 6/10). Le vibrazioni continuano, e ce ne saranno tante da qui fino alla fine dell’anno solare.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di andata Sabato 2 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo 0 4

IN ATTESA DI FILM PIÙ BELLI

Ancora indisponibili Yaroslav Zhmudenko e Gaston Alto, il resto della squadra fa quello che può per arginare l’indiscusso strapotere ospite, ma non evitano di subire quattro eloquenti 3-0 consecutivi. Il derby italiano tra Marco Antonio Cappuccio e Matteo Mutti apre la contesa. L’uomo di casa non sembra troppo distante dall’ospite che però è incisivo quando si deve chiudere il discorso.

L’argentino giallo blu Nicolas Galvano, ci prova ma dopo il primo punto dell’avversario deve arrendersi di giocare per infortunio, regala in un piatto d’argento la vittoria al croato Tomislav Pucar, fresco vincitore al torneo WTT Feeder di Prishtina. Prosegue la striscia esente da nei il più forte giocatore italiano Mihai Bobocica affrontato dall’allenatore giocatore Sergei Mokropolov.

Prima di andare sotto le docce Cappuccio si misura con Pucar: netta la sconfitta ma utile per affrontarlo meglio nella eventuale sfida di ritorno.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Primo concentramento Domenica 3 novembre 2024 Ore 09:30 – 11:30 – 13:30

Sede di Gioco Pala Exbo – Saronno (VA)

Tennistavolo Norbello Carepharm Paralympics TT Saronno 0 0 Isola Peter Pan Roma Tennistavolo Norbello 0 0

IN A2 PARALIMPICA NEL NOME DI MAURO E MAX

Due gli impegni per il collaudato duo norbellese composto da Mauro Mereu e Massimiliano Manfredi che vola in Lombardia. L’obiettivo è di migliorarsi, ma come sempre divertendosi contro avversarie che non sono disposte a concedere regali.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Recupero Seconda giornata di andata Lunedì 4 novembre 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Servigliano (Fermo)

TT. Virtus Servigliano Tennistavolo Norbello

ARRIVANO I NOSTRI

Bilancio al 50% per il sodalizio marchigiano che ha esordito col botto nella massima serie andando a vincere sul campo del blasonato Top Spin Messina. Ma sabato sera, impegnato a Sassari contro un’altra matricola, ha dovuto cedere per 4-1 allo schieramento locale.

A Servigliano sono attesi sia l’ucraino Zhmudenko, sia l’argentino Gaston Alto. Il campionato per i guilcerini entra nel vivo, ma dovranno fare attenzione agli avversari: il giapponese Ryuusei Kawakami, il bielorusso Aleksandr Khanin, l’ungherese Adam Szudi e il talento italico Danilo Faso.