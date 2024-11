Tennistavolo Norbello: arriva l'Apuania Carrara

Ci sono ancora da svelare i misteri di una squadra non ancora pienamente esposta in un campionato che deve ancora entrare nel vivo con tutte le sue protagoniste. L’esordio dei norbelloni non fu certo da guinness dei primati ma la formazione era priva di due titolari e poi, si sa, nelle prime ci sono sempre da oliare certi meccanismi. E davanti al proprio pubblico rimediarono una brutta sconfitta contro la matricola Tennistavolo Sassari.



Il secondo banco di prova stagionale è decisamente più impegnativo perché in via Azuni arrivano i pluriscudettati carraresi anche loro in debito di punti per un avvio insolitamente stentato.

Inizia così un periodo intenso dove tra A1 maschile, A1 femminile e Coppe Europee ci sarà da divertirsi. Due giorni dopo, infatti, Gaston Alto e compagni voleranno nelle Marche per misurarsi con un’altra matricola, il Servigliano.



Mercoledì 6 novembre, a Cagliari, il derby con la Marcozzi e infine il 16 altro match casalingo contro il Prato.

Assortiti anche gli impegni delle donne che cominciano l’8 novembre con la sfida casalinga opposte alle vice campionesse italiane del Sudtirol. Il giorno dopo trasferta a Sassari. Dal 15 al 17 c’è anche l’Europe Cup a Burgos Spagna dove le giallo blu disputeranno tre incontri.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di andata Sabato 2 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo

SONO SEMPRE I DETENTORI DEL TITOLO TRICOLORE

I Campioni in carica perdono con la Marcozzi all’esordio, poi si riscattano con la Bagnolese dopo un match molto combattuto dove quattro sfide su cinque si chiudono al quinto set.

Nella formazione toscana c’è sempre Mihai Bobocica, n. 1 d’Italia, affiancato da Matteo Mutti (n.4) dallo svedese Viktor Brodd e dal croato Tomislav Pucar, n. 54 al mondo. Nella rosa appare anche il portoghese Joao Pedro Monteiro e lo svedese Hampus Soderlund.

Nulla si sa dell’assetto norbellese. La rosa è composta da Yaroslav Zhmudenko, Gaston Alto, Marco Antonio Cappuccio, Nicolas Daniel Galvano e Sergei Mokropolov.