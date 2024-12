Tennistavolo Norbello: c'è il recupero di A1 femminile

Si smonta tutto e il team gialloblu ripristina subito lo scenario meno atipico.

Archiviato il Trofeo Internazionale Città di Norbello con i successi del quartese Carlo Rossi e della lombarda Gaia Monfardini che hanno battuto in finale rispettivamente Marco Poma e Miriam Carnovale, ecco che incombe un altro impegno di grande importanza: il derby di A1 femminile.

Le norbellissime, per riconquistare la prima piazza, devono assolutamente far valere la supremazia territoriale nei confronti del Quattro Mori Cagliari. Gli eventuali due punti conquistati garantirebbero anche l’effimero titolo di campionesse di inverno che è comunque meglio di niente.

“Siamo reduci da giornate emotivamente molto belle ma fisicamente sfiancanti – dice il presidente Simone Carrucciu – però dobbiamo stringere i denti e concentrarci a fondo su questo match che può dare significativi segnali su un girone d’andata fino a questo momento impeccabile. Mi auguro che le atlete continuino su questo trend, magari trainate dal nostro pubblico sempre ben accetto in via Azuni. Noi saremo felici di accoglierlo, ricordando che l’ingresso è gratuito”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Quinta giornata di andata Martedì 10 dicembre 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni - Norbello

Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori 0 0

QUATTRO MORI ANCORA IN CERCA DI UNA CHIARA FISIONOMIA

Le padrone di casa, imbattute, in classifica sono in ritardo di una sola lunghezza dalle campionesse in carica del Castel Goffredo che ovviamente non solo hanno una gara in più ma a fine settembre furono sconfitte, dopo una caterva di risultati positivi alle spalle, proprio dalle loro inseguitrici.

L’allenatrice Olga Dzelinska spera in una ripresa di Tan Wenling (sempre vittoriosa in campionato) costretta a dire no al Trofeo Internazionale per problemi influenzali.

Il resto della squadra è pronto a giocare questo terzo derby sardo stagionale con la ceca Hana Matelova ancora al 100%, la polacca Magdalena Sikorska che vanta un rendimento al 50% e la compagna slovena Ana Tofant intenzionata a migliorarsi sempre di più.

Le avversarie, campionesse continentali nella Europe Cup del 2023 e attualmente protagoniste in Champions League per il secondo anno consecutivo, hanno tre punti in classifica (vittoria sul Tennistavolo Sassari e pareggio col Muravera TT), ma oltre alla sfida di martedì sera, devono recuperare anche con il Sudtirol.

Miriam Carnovale (60%) e la romena Tania Plaian (50%) sono apparse abbastanza toniche al Trofeo Internazionale Città di Norbello, ma è sempre temibile la russa Elizabeth Abraamian (50%) e la magiostrina ex allieva di Dzelinska Arianna Barani (33,3%). Non ha fatto ancora l’esordio in campionato la cinese Hu Limei, in passato anche n. 16 del mondo. Col suo innesto tutto potrebbe succedere.

Nella foto: da sx Matelova, Dzelinska, Tofant, Tan Wenling