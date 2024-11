Tennistavolo Norbello: i verdetti della Coppa Europea e della A2F

Si prodigano tanto, a caccia di un responso che possa far gioire i tifosi, e se il risultato utile non arriva resta la soddisfazione di aver accarezzato il piacere di rendere la vita un po’ meno facile ad atlete di grido.

A vedere i tabellini delle gare europee qualcuno potrebbe essere assalito dal dubbio che le ragazze di Spagna non abbiano focalizzato in pieno l’obiettivo. Ma non è così e a smentire prontamente qualsiasi illazione ci pensa l’accompagnatore ufficiale della missione a Burgos, il presidente Simone Carrucciu. “Nonostante il risultato – dice – abbiamo trascorso una piacevole tre giorni. Lo stare bene anche fuori dal campo ci ha permesso di affrontare le tre sfide nel pieno delle forze e ringrazio Tan Wenling, Magdalena Sikorska e Sofia Ivanova per averci creduto fino in fondo. I sorteggi delle Coppe Europee sono così, a volte ti capitano squadre malleabili, a volte incontri subito le big. Di sicuro ci proveremo ancora, come capita ormai da undici anni a questa parte”. Poi si sofferma anche sul rendimento delle norbelline nel campionato nazionale di A2: le blu sono rimaste a secco a Novara, mentre le gialle si sono distinte per aver raccolto tre punti: “Un bravo a tutte – conclude Carrucciu – ciascuna con il suo apporto regala un valore aggiunto alla squadra. Non sono preoccupato, per il team impegnato nel nord Italia, avrà modo di regalarci soddisfazioni in futuro”.

Finita l’indigestione di gare ravvicinate, si attende il mese di dicembre che riserverà un’altra fitta programmazione con le ultime sfide d’andata della A1 maschile e femminile, il terzo concentramento di A2 femminile, la 9ª Giornata Paralimpica nel Guilcer e il 15° Trofeo Internazionale Città di Norbello.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Cup Women (Gruppo B)

Primo turno a Concentramento Venerdì 15, Sabato 16 e domenica 17/11/2024 Ore 10:00 – 16:00 – 13:00

Sede di Gioco Burgos (Spagna)

Fenerbahçe Sports Club (Turchia) Tennistavolo Norbello 3 2 Tennistavolo Norbello Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow (Polonia) 1 3 Mirò Ganxets Reus (Spagna) Tennistavolo Norbello 3 1

RISULTATI MAI SCONTATI

La partita che più ha lasciato l’amaro in bocca è stata quella dell’esordio perché le giallo blu si sono trovate a condurre per 2-0 con i punti di Magda Sikorska alla bella e Tan Wenling. La rabbia del Fenerbahçe Sports Club è stata tale che le tre portacolori non hanno più sbagliato nulla anche se con qualche sofferenza. Il club turco ha poi anche battuto il Fibrain KU AZS Politechnika Rzeszow, ma non gli è bastato per strappare la qualificazione che ha sorriso le spagnole Mirò Ganxets Reus, giunte al primo posto davanti al sodalizio polacco, favorito dalla classifica avulsa. Contro le due qualificate il Tennistavolo Norbello ha lottato come ha potuto: Tan Wenling è riuscita in entrambe le circostanze ad ottenere almeno un punto.

“I risultati non sono andati bene – chiarisce Tan Wenling – però abbiamo cercato di fare il possibile ma ci siamo scontrate con giocatrici molto forti, si aggiunga anche qualche situazione dove poteva girare dalla nostra parte, ma ci consola l’aver fatto comunque il nostro dovere”.

Anche Magdalena Sikorska è sulla stessa linea dell’italo – cinese: “Il livello delle giocatrici era molto alto in Spagna. Abbiamo giocato molte buone partite, ma ci è mancato un pizzico di fortuna per passare al turno successivo”.

Infine parola a Sofia Ivanova: “Sono molto contenta di aver giocato la coppa europea, non capita spesso di incontrare giocatori di alto livello e disputare gare di un’altra qualità. Quest’anno il livello era più alto rispetto all’anno scorso, ma sono molto grata per questa opportunità. Vorrei ringraziare la squadra che mi è sempre stata vicino, Tan e Magda che mi aiutavano durante le partite e soprattutto Simone, che è sempre stato con noi e ci ha sostenuto indipendentemente dal corso della partita. È una buona esperienza che non dimenticherò mai, grazie”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Secondo concentramento Domenica 17 novembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palasport Sartorio – Novara

A4 Verzuolo Etea Engineering Tennistavolo Norbello “Blu” 4 2 TT Torino Eurologistica Tennistavolo Norbello “Blu” 4 2

VERONICA TIENE ALTO L’UMORE AL 100%

L’assenza di Ivanova si fa sentire, nonostante l’innesto della pongista di Nuragus Eleonora Trudu che anche se poco allenata, accetta sempre di buon grado il ruolo di riserva straordinaria, con grande riconoscenza della società. Dal canto suo nessuno le leva il ruolo di grande motivatrice delle compagne dalla panchina.

Davanti al suo pubblico, la novarese Veronica Mosconi mantiene le promesse conservando l’imbattibilità che dura da otto gare consecutive. Brava come sempre Gohar Atoyan a secco di punti come Trudu ma di sicuro con gli artigli pronti ad essere affilati in occasione del concentramento di Verzuolo il 22 dicembre.

“Non c’è molto da dire – interviene Veronica Mosconi – a parte che abbiamo giocato nella mia città, ma aggiungo che la mia prestazione ha lasciato molto a desiderare, perché la palestra non era delle migliori, e anche le palline le ho trovate tutte storte, però sono riuscita a vincere ugualmente. Purtroppo è mancato l’apporto di Sonia-Sofia Ivanova; con la formazione al completo dovremmo vincere o almeno pareggiare con tutti”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Secondo concentramento Domenica 17 novembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palasport Palopoli – Molfetta (Bari)

Clementina - Andreoli Immobiliare Tennistavolo Norbello “Giallo” 1 4 Tennistavolo Norbello “Giallo” Asd Circolo Tennistavolo Molfetta 3 3

DIVERTITE TRA LE BIG

Le norbelline del fronte meridionale ottengono tre punti su quattro disponibili e ridacchiano divertite per la posizione di vertice ottenuta anche se la capolista King Pong dell’ex Chiara Colantoni risulta essere una roccaforte inespugnabile. Dei sette punti totali ottenuti tre portano la firma della giocatrice paraguaiana Lucero Ovelar, e della sua compagna italo-russa Larisa Lavrukhina. La bandiera Marialucia Di Meo, vice campionessa del mondo master, si accontenta di fare il diesel in attesa degli scontri che contano.

“La mattina contro Jesi non ci aspettavamo di vincere 4-1 – ricorda Lucero Ovelar – ma Marialucia è stata molto brava nel preparare la formazione; nel pomeriggio, contro Molfetta, purtroppo ho perso un punto importante contro Picu, non sono riuscita a trovare il mio gioco, ho perso fiducia e lei è riuscita a mantenere il livello. Larisa è stata molto brava contro Molfetta vincendo le sue due partite, e si merita il titolo di MVP della giornata! Ma torniamo a casa con 3 punti importanti che ci mantengono tra le prime del girone”.