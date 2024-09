Tennistavolo Norbello: in A1 , in casa, si fa sul serio!

I giorni dell’esordio sono arrivati. In un colpo solo entreranno in scena sia le due ammiraglie della A1, in casa e sotto lo stesso tetto e alla stessa ora, sia le formazioni Blu e Gialla della A2 femminile in Piemonte e Lazio. Cominciare bene è sempre un’ottima cosa, ma bisogna come sempre fare i conti con il valore delle formazioni avversarie e la disponibilità o meno della rosa completa che molto spesso viene minata da vari fattori, come le concomitanze di importanti manifestazioni internazionali o dagli stati di salute spesso ballerini e altro. Variabili che bene o male attanagliano tutte le squadre rendendo ancor più avvincenti i vari campionati. Non resta che raccogliere tutti questi elementi, shakerarli con grande fede andare in palestra con un morbido cuscino da adagiare sui seggiolini delle tribune norbellesi per muoversi con più disinvoltura quando c’è da applaudire alle performances dei beniamini di casa, tutti o quasi da scoprire.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 28 settembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello AD Muravera TT 0 0

DUELLO GUILCER – SARRABUS IN SALSA NAZIONALE

Preso atto che per vedere in azione con la divisa giallo blu la neo tesserata Hana Matelova bisognerà aspettare perché impegnata a Pechino nel sontuoso torneo China Smash 2024, non resta che vedere in azione un trio comunque di tutto rispetto costituito dall’italiana Tan Wenling, dalla polacca Magdalena Sikorska e dalla new entry slovena Ana Tofant.

Il primo derby sardo della stagione contemplerà dall’altra parte delle barricate una formazione che presenta delle individualità importanti già viste in passato come Olga Vorobeva, Olga Vishniakova, Roxana Istrate e l’italiana Valentina Roncallo.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 28 settembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari 0 0

ALTRO DERBY, ALTRE EMOZIONI

Nel caso dei maschietti si attendono conferme sugli impieghi del rientrante Yaroslav Zhmudenko, dell’argentino Gaston Alto, del siciliano Marco Antonio Cappuccio, del nuovo italo argentino Nicolas Galvano, coordinati dal tecnico e atleta Sergei Mokropolov. I tifosi fugheranno qualsiasi dubbio con la loro effettiva discesa in campo per capire le prime sensazioni della squadra.

La rosa della matricola sassarese è composta dallo slovacco Lubomir Pistej, dal russo Sadi Ismailov, da Alessandro Baciocchi, Andrea Puppo e dal nigeriano Ganiyu Ashimiyu.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Primo concentramento Domenica 29 settembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 – Torino

ASD Quattro Mori Cagliari Tennistavolo Norbello “Blu” 0 0 Tennistavolo Norbello “Blu” GS Regaldi Novara 0 0

AL NORD IL PRIMO DERBY SARDO

Si comincia con tanta fiducia, anche se sarà sempre il campo a sancire i primi verdetti. Le norbelline del nord sono la russa Sofia Ivanova, l’italo armena Gohar Atoyan, la novarese Veronica Mosconi, l’italo argentina Valentina Parola e la nuraghese cagliaritana Eleonora Trudu. Ma il derby sardo fuori le mura è già qualcosa di eccitante.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Primo concentramento Domenica 29 settembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra I.T.E.S. – Borgorose (RI)

ASD TT Ennio Cristofaro Tennistavolo Norbello “Giallo” 0 0 Tennistavolo Norbello “Giallo ASTT Eureka Roma 0 0

L’ AVVINCENTE GIRONE DELLE SUDISTE

Su questo fronte si attendono alla prova dei fatti altre valorose atlete come la bandierissima Marialucia Di Meo da Avellino, le già conosciutissime Lucero Ovelar dal Paraguay, la partenopea Simona Ettari, la “casteddaia” Martina Mura e la new entry italo russa Larisa Lavrukhina. Nessuna si scompone, ma sarà comunque un’avventura da vivere con trasporto, concentramento dopo concentramento.