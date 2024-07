Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 4 aprile 2024

CAGLIARI, 4 APRILE 2024 - COPPA DELLE REGIONI A MOLFETTA: LA SARDEGNA PUO’ BEN FIGURARE

In quattro per regalare sensazioni positive. La comitiva della FITeT Sardegna, capeggiata dal tecnico regionale Francesca Saiu vola in Puglia per dare il massimo nel corso dell’edizione n. 42 della Coppa delle Regioni, Memorial Elvira Gattulli-Domenico Esposito.

Non sarà facile migliorare l’ottavo posto dell’edizione 2023 ma i buoni presupposti ci sono perché come allora, il poker di under 15 può contare su una forte pedina femminile. Lo scorso anno Francesca Seu (Muravera TT) collezionò il bronzo nell’individuale, stavolta si chiede alla vice campionessa italiana di terza categoria Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari), di fare altrettanto, se non di più. Il resto della formazione è composto da altri due componenti della scuderia turritana, Federico Casula, classe 2012 (n. 1 della classifica regionale under 13), Edoardo Ian Eremita che lo segue sia nella data di nascita, sia nella posizione della graduatoria. A loro si unisce il “veterano” Luca Broccia (TT Guspini), nato nel 2009 e numero 2 della under 15, già facente parte della passata spedizione.

L’appuntamento è al Palazzetto Panunzio di Molfetta a partire da venerdì 5 aprile 2024 e fino a domenica 7 aprile. Il programma prevede gare da squadre miste e quelle di singolare maschile e femminile under 15.

Il tecnico Francesca Saiu si ritrova nuovamente nel centro pugliese a distanza di pochi giorni dall’appuntamento dei Campionati Italiani. La veste è completamente diversa ma il fattore agonismo risulterà come sempre preponderante.

“Laura Alba Pinna rappresenta la nostra punta di diamante – dice – e da lei mi aspetto un contributo importante. Spero che faccia la differenza nel doppio misto e sia mattatrice nel singolare femminile. Dal suo rendimento dipenderà il nostro posizionamento nella classifica finale”. Dedica un pensiero anche ai volenterosi maschietti: “Luca Broccia è abbastanza avvezzo a questo tipo di manifestazioni, per lui sarà l’ultima occasione da sfruttare, in quanto ha raggiunto i limiti d’età. Anche Federico Casula ha già fatto parte del team Sardegna in precedenti occasioni anche se questa è la sua prima apparizione in tale manifestazione. La new entry è rappresentata da Edoardo Eremita a cui ho voluto dare un’opportunità in quanto durante la stagione si è ben distinto facendo notevoli miglioramenti”. E poi si arriva ai desideri: “Vorrei confermare o migliorare la posizione dello scorso anno – conclude l’allenatrice di Muravera – ma fondamentale sarà passare la fase a gironi che ci proietterà in quella riservata alle migliori. Spero che sia un ‘esperienza in più per i ragazzi che hanno la possibilità di far vedere quanto valgono e di risultare più competitivi con i loro pari età.

TRA RECUPERI E ANTICIPI, DALLA A1 ALLA D2

Due derby infrasettimanali hanno caratterizzato la serie A1. A Muravera la squadra femminile di casa ha travolto per 4-0 il Tennistavolo Norbello con le realizzazioni della romena Roxana Istrate su Veronica Mosconi, di Valentina Roncallo nei confronti di Eleonora Trudu e Mosconi, di Miriam Carnovale su Valentina Parola. Il team sarrabese ha raggiunto a quota sette punti il Ciatt Prato.

Molto più vivace il match giocato nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu tra due protagoniste del massimo campionato maschile entrambe al terzo posto. Con la squadra al gran completo, il Tennistavolo Norbello ha riscattato la sconfitta subita all’andata dalla Marcozzi per 1-4. Anche i padroni di casa si sono presentati con una formazione insidiosa capeggiata dallo svedese Viktor Brodd che all’inizio delle ostilità ha avuto la meglio sull’argentino Gaston Alto. Prontamente il lusitano Diogo Carvalho ristabilisce la parità con il 3-1 su Federico Vallino Costassa, ma il risultato più sensazionale lo firma il giallo blu Marco Antonio Cappuccio che alla bella si impone sull’antillano Moises Campos. E il ciclo positivo ospite non si placa perché Carvalho conserva la sua media del 100% costringendo Brodd alla prima sconfitta stagionale. E nel derby americano, Alto la spunta su Campos regalando un successo che significa terzo posto in solitaria nell’attesa dei restanti match con Bagnolese e Sant’Espedito.

Nei giorni scorsi la Marcozzi Cagliari era stata ospite della capolista Apuania Carrara per l’anticipo della sesta e penultima giornata di ritorno della serie A1 maschile. I padroni di casa si sono imposti per 4-1, con unico punto sardo siglato dal cubano Moises Campos, di misura al quinto su Lubomir Pistej. Con lui hanno giocato Federico Vallino Costassa e il cinese Sun Shiyu. Al club di via Crespellani rimangono da disputare tre incontri: Top Spin, Bagnolese e Il Circolo Prato.

A metà marzo due formazioni isolane di A1 hanno partecipato ad Avenza di Carrara, alle giornate che hanno assegnato la Coppa Italia Maschile e Femminile.

Nel primo caso la Marcozzi Cagliari ha sfidato il Top Spin Messina nel match secco idoneo a designare la finalista da opporre all’Apuania Carrara. Il team campidanese si è dovuto arrendere per 3-1: L’unico punto l’ha realizzato Moises Campos che ha superato al quinto set breve Matteo Mutti. Sun Shiyu e Federico Vallino Costassa hanno perduto il doppio opposti a Amato/Stoyanov. I due hanno ceduto pure nei singolari opposti a Mutti e Stoyanov.

Stessa sorte e identico risultato per il Quattro Mori Cagliari dovutasi inchinare all’ASV TT Südtirol che poi ha conteso il titolo al Castel Goffredo. Punto della bandiera per il club sardo da parte della romena Tania Plaian che ha battuto Debora Vivarelli. Nulla da fare per il doppio Arianna Barani/Plaian sconfitto al quinto, e per le singole gare della magiostrina e della cinese Wu Xinxin superate da Solomiya Brateyko.

INTANTO, NEI CAMPIONATI REGIONALI

L’ITC Enrico Fermi di Iglesias si è giocato per due volte le sue chances di permanenza nel massimo campionato regionale di serie C2. Nel primo caso ha ospitato e sconfitto il Tennistavolo Norbello, fanalino di coda. In quella circostanza Bruno Pinna e Giovanni Siddu hanno fatto en plein di punti, mentre Giancarlo Pili, a risultato consolidato, si è arreso al quinto set a Martina Mura. Il team del Guilcer, privo del n. 1 Maurizio Muzzu si è presentato anche con Eleonora Trudu e Mauro Mereu.

Disco rosso invece per i sulcitani nel recupero della quarta giornata d’andata che li ha visti fare gli onori di casa alla Marcozzi, sempre più in ascesa: grazie al 4-2 ottenuto si ritrova solitaria al terzo posto in classifica. A due giornate dal termine il Fermi è in ritardo di tre punti nei confronti della terzultima Torrellas Capoterra. La sfida è cominciata subito in salita per i padroni di casa: Bruno Pinna, dopo aver vinto il primo parziale, si è fatto risucchiare dal sempreverde Giuseppe Rossi che si è imposto al quarto. Più semplice il raddoppio ad opera di Giuseppe Lepori su Giancarlo Pili. Il risultato torna in perfetta parità perché Giovanni Siddu batte Gianluca De Vita e Pinna in tre set regola Lepori. Le tigri iglesienti tentano il tutto per tutto ma Siddu, in vantaggio 2-1 si arrende al quinto col concreto Rossi. E poi spetta a De Vita dare il colpo di grazia a Pili.

Nel girone A della D1 prova d’orgoglio dell’Alghero che approfitta di un Tennistavolo Sassari rimaneggiato per ottenere due punti preziosissimi in chiave salvezza. Ora i catalani sono terzultimi, ma Guilcier Ghilarza e Serramanna sono rispettivamente ad una e due lunghezze di ritardo.

I turritani erano passati in vantaggio con il presidente Marcello Cilloco, ma nelle cinque gare successive i locali si sono espressi al meglio con il duo Salvatore Motzo e Massimiliano Salis e con Salvatore Zinchiri che si riscatta su Alexander Evans. Con il team sassarese, che naviga in posizioni tranquille, ha giocato pure l’esordiente under 15 Marco Pirisi.

Nel girone B il TT Carbonia agguanta in terza posizione il Tennistavolo Quartu grazie ai due punti ottenuti nella sfida casalinga con La Saetta Rossa. L’unico ospite a non aver issato bandiera bianca è stato Lorenzo Piras che nel match inaugurale ha superato facilmente Marco Ibba e nel quinto ha recuperato due parziali ad Enrico Bianciardi. Doppiettista avversario risulta essere il sulcitano Luciano Macrì che non lascia neppure un set né a Marco Schirru, né a Simone Sebis. Prima della debacle personale Bianciardi si era imposto su Sebis, mentre Ibba si è riscattato in tre set su Schirru.

Nel girone A della D2 il Tennistavolo Sassari C riaggancia il Tennis Tavolo Olbia in vetta grazie al 6-0 inflitto al Santa Tecla Nulvi con punti di Edoardo Eremita, Simone Demontis, Federico Casula e Nicola Cilloco. Recuperato anche il derby tra Tennistavolo Sassari A e Tennistavolo Sassari B con il team rosa vincente per 5-1 con realizzazioni di Chiara Scudino, Marialaura Mura e Maria Elena Musio che si è arresa però ad Antonio Mandras.

Cagliari TT di nuovo in vetta nel girone C, assieme al Tennistavolo Decimomannu Verde. Il raggiungimento si è consolidato grazie al successo dei tittini sulla Marcozzi Shark. Sugli scudi Giuseppe Curreli, Stefano Manca e Aldo Puleo (che nella sua prima uscita era stato superato da Donato Melis).

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI: IN EMILIA PARTE UNA VENTINA DI ATLETI

In occasione degli imminenti Campionati Italiani paralimpici, sarà come sempre discreto il numero dei partecipanti provenienti dall’isola. Si ritroveranno da giovedì 4 aprile e fino a domenica 7 aprile 2024 presso la palestra comunale di via G. Galilei, 27 a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

In odore di medaglie c’è il marcozziano Daniel Maris che parte da testa di serie n. 2 nel singolo assoluto maschile di classe 2. Nella stessa categoria, ma al femminile, la guspinese Manuela Casu (Cagliari TT) che si ritrova in terza posizione. Alessandra Serra è l’unica partecipante nella classe 1 femminile. Tra i pongisti carrozzati figurano 4 iscritti nel singolo assoluto maschile classe 3: Ivan Gaias (Marcozzi), Giovanni Pilia (Cagliari TT), Giuseppe Demontis e Maurizio Scanu (Tennistavolo Sassari).

Maria Paola Tolu (Tennistavolo Sassari) gareggerà nella classe 4 come testa di serie n. 4.

Nella classe 5 compare Antonio Murgia (Cagliari Tennistavolo).

Tra i partecipanti in piedi c’è Romano Monni de La Saetta Quartu S. Elena che può ambire al podio in quanto possiede la quarta migliore classifica tra i partecipanti al singolo maschile classe 6. Nella stessa competizione anche Lorenzo Sanna (Tennistavolo Sassari). Enrico Sini e Giovanni Battista Sanna (Tennistavolo Sassari) competeranno nella classe 8, mentre Massimiliano Manfredi (Tennistavolo Norbello) si darà da fare nella classe 9.

In programma pure la classe 11 con i due compagni saettini Simone Sebis e Alessio Picciau che partono rispettivamente come n. 6 e n. 9. Nella stessa competizione figurano Stefano Mura e Gianfranco Bellacicco (Tennistavolo Sassari), Gianfranco Idini e Alessandro Ara (Libertas Ping Pong Monterosello), Umberto Sbardella (La Saetta).

Nella foto il derby sardo di A1 maschile tra Marcozzi e Tennistavolo Norbello