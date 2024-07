Terremoto ai Campi Flegrei: Magnitudo 3.2 vicino Pozzuoli

Il sisma, registrato alle 2:18 con epicentro a soli 3 km di profondità, non ha causato danni ma ricorda la natura sismica della regione.

Nelle prime ore del mattino, precisamente alle 2:18, è stato registrato un significativo evento sismico nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.2 sulla scala Richter.

Dettagli dell'evento sismico

- Magnitudo: 3.2

- Ora: 2:18 AM

- Epicentro: 6 chilometri a sud-est di Pozzuoli

- Profondità dell'Ipocentro: 3 chilometri

La scarsa profondità dell'ipocentro del terremoto, appena 3 chilometri sotto la superficie, ha contribuito alla sua percepibilità nelle aree circostanti. Nonostante la magnitudo moderata, al momento non ci sono segnalazioni immediate di danni a proprietà o persone.

Impatto e risposta

La regione dei Campi Flegrei è nota per la sua attività vulcanica e gli eventi sismici sono monitorati da vicino sia dalle autorità locali che dalle istituzioni scientifiche. Le autorità sono in allerta per garantire la sicurezza dei residenti e valutare eventuali rischi derivanti da possibili scosse di assestamento.

I residenti delle aree vicine, compresa Napoli, hanno avvertito il tremore, ma non si è verificato alcun panico significativo né la necessità immediata di misure di emergenza. I funzionari locali hanno consigliato al pubblico di restare informato attraverso i canali ufficiali e di seguire eventuali linee guida di sicurezza fornite.

Reazione scientifica e pubblica

I sismologi dell'Ingv continuano ad analizzare l'evento per fornire informazioni più dettagliate e monitorare eventuali attività successive. Sono in atto campagne di sensibilizzazione pubblica per educare i residenti su come rispondere durante gli eventi sismici.

Questo recente terremoto ricorda la natura sismica e vulcanica della regione dei Campi Flegrei, sottolineando l'importanza della preparazione e della vigilanza nella gestione dei rischi naturali.

Per ulteriori aggiornamenti, rimanete sintonizzati sui notiziari locali e sugli annunci ufficiali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

