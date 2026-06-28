Torna con la III edizione "La Corrida dilettanti a Magolà", a Lamezia Terme

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“La Corrida dilettanti a Magolà” è l’appuntamento da non perdere dove spettacolo, divertimento, ma anche bravura e abilità la fanno da padrone ormai da tre anni a questa parte.

Il quartiere panoramico di Lamezia, anche per l’estate 2026, organizza questo evento che richiama la famosa trasmissione televisiva condotta da Corrado Mantoni, molto popolare negli anni ’80 e ’90.

Il 17 luglio, nello spazio retrostante l’edificio che ospita la Parrocchia-Santuario dedicata alla Madonna del Soccorso, saliranno sul palco, appunto, dilettanti che avranno il coraggio di “provarci” e la fortuna di farsi applaudire (con lo storico semaforo) se tutto andrà bene e i giudizi del pubblico sulla performances saranno benevoli, ma, se, malauguratamente, dovesse andar male, avranno la sfortuna di incappare in un’autentica bordata di fischi, schiamazzi e tutti i suoni più striduli e fastidiosi per bocciare la prova.

Scherziamo, ovviamente. Ma neanche tanto, perché la Corrida dilettanti a Magolà avrà una vera giuria, scelta prima dell’inizio dello spettacolo e un vero vincitore. Basta iscriversi e partecipare se si pensa di avere un qualche talento in qualsiasi forma di spettacolo: canto, ballo, magia, comicità e tutto quanto fa show.

L’iscrizione è assolutamente gratuita, unica condizione imprescindibile, avere almeno 16 anni compiuti e, ripetiamo, una buona dose di intraprendenza.

Appuntamento quindi il 17 luglio a partire dalle 20,30 a Magolà. Affrettatevi, però, perché le iscrizioni resteranno aperte fino al 13 luglio.

Per info ci si può rivolgere alle organizzatrici: Maria Elena 331 7898918, Rossana 3295636698 o Irene 3451637121.