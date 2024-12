Tragedia a Catanzaro: Mario Donato, 67 anni, colpito da infarto fulminante mentre giocava a calcio con il figlio al Centro Sportivo Fero.

Una mattinata di sport e convivialità si è trasformata in tragedia a Catanzaro, presso il Centro Sportivo Fero. Mario Donato, 67 anni, ha perso la vita a causa di un infarto fulminante mentre giocava a calcio. L’uomo si trovava in campo con il figlio, partecipando a una partita amatoriale, quando si è improvvisamente accasciato, lasciando i presenti sotto shock.

Tempestivo l'intervento dei soccorsi

Il personale medico del 118 è arrivato rapidamente sul posto dopo la segnalazione. I sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo con ogni mezzo disponibile, ma purtroppo l’infarto si è rivelato immediato e fatale, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Mario Donato ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Descritto da amici e conoscenti come una persona appassionata di sport e sempre pronta a condividere momenti di gioia, lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo conosceva.

L'importanza della prevenzione cardiovascolare

Questo drammatico episodio accende i riflettori sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, soprattutto per le persone che praticano sport in età avanzata. Gli esperti raccomandano controlli medici regolari e un'adeguata preparazione fisica per evitare situazioni di rischio.