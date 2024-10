Tragedia a Solero: uccide la moglie e chiama i carabinieri

Femminicidio a Solero: Giovanni Salamone accoltella la moglie e chiama il 112

Questa mattina, intorno alle 6, a Solero, un piccolo paese di circa 1.600 abitanti nella provincia di Alessandria, Giovanni Salamone, 61 anni, ha accoltellato e ucciso la moglie, Patrizia Russo, di 53 anni. L’uomo ha immediatamente chiamato il 112 per confessare l’accaduto. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita della donna nella camera da letto dell’abitazione.

Indagini in corso: si ipotizza una lite sfociata in tragedia

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ipotesi investigative, il delitto potrebbe essere avvenuto durante un'accesa lite tra marito e moglie. Salamone è stato portato in caserma e interrogato dal pm Andrea Trucano, mentre proseguono i rilievi sulla scena del crimine.

Una comunità sconvolta

Il sindaco di Solero, Andrea Toniato, ha espresso il suo sgomento: "Erano arrivati dalla Sicilia circa un anno fa. Li conoscevo di vista. La nostra comunità è scioccata, è un giorno molto difficile per tutti noi". Il primo cittadino ha sottolineato che la coppia, che si era trasferita in Piemonte per il lavoro di Patrizia come insegnante di scuola media, viveva a Solero da sola, pur avendo due figli.

Anche il parroco del paese, don Mario Bianchi, ha descritto la famiglia come tranquilla e ben integrata nella comunità. "Erano entrambi cordiali e partecipavano regolarmente alla messa domenicale. Siamo tutti senza parole per quanto accaduto. La donna era solare, molto credente, mentre il marito era più riservato".

Una tragedia silenziosa

I vicini di casa, sorpresi e increduli, hanno raccontato di non aver sentito rumori sospetti prima dell’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri. Solo verso le 6 del mattino sarebbero stati svegliati dal trambusto causato dai mezzi di emergenza. Secondo quanto riportato, la coppia era rientrata in questi giorni dalla Sicilia, dove si era recata per una breve visita.

L'intera comunità di Solero è sotto shock per l’accaduto, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.