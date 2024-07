Tragedia a Frangarto: giovane muore in incidente con lo scooter

FRANGARTO (BZ): Nella notte tra venerdì e sabato, Frangarto, tranquilla frazione alle porte di Bolzano, è stata teatro di una drammatica vicenda che ha portato alla perdita di un giovane ragazzo minorenne in un incidente mortale.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il tragico episodio si è verificato intorno alle due di notte, quando il giovane, alla guida del suo scooter, è finito in un canale nelle vicinanze della zona residenziale. Nonostante l'intervento tempestivo da parte dei Vigili del Fuoco, della Croce Bianca e delle forze dell'ordine, purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Le circostanze esatte che hanno portato all'uscita di strada del ragazzo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di stabilire se fattori ambientali, umani o meccanici abbiano contribuito al tragico esito dell'incidente.

La comunità di Frangarto è profondamente scossa dall'accaduto, manifestando un profondo cordoglio per la perdita prematura del giovane. La famiglia del ragazzo, devastata dal dolore, ha ricevuto le condoglianze di parenti, amici e vicini di casa, tutti uniti nel confortarsi reciprocamente in questo momento di dolore.

Al momento, le autorità locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull'identità del giovane per rispetto della privacy della famiglia. La notizia dell'incidente ha comunque destato grande emozione nella cittadina bolzanina, che ora si interroga su come prevenire tragedie simili in futuro. (Immagine archivio)