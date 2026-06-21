Trame di Donna a Zambrone, omaggio alle grandi donne calabresi: tra le protagoniste anche Cecilia Faragò di Zagarise

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Un museo a cielo aperto celebra il talento e la memoria femminile della Calabria

Si è svolta a Zambrone la prima edizione di “Trame di Donna”, un'importante iniziativa culturale promossa dal sindaco Corrado L'Andolina, che ha trasformato il comune tirrenico in un vero e proprio museo a cielo aperto dedicato alle donne calabresi.

L'evento ha rappresentato un momento di riflessione, valorizzazione della memoria storica e promozione del patrimonio culturale regionale, attraverso un percorso artistico capace di raccontare storie di coraggio, talento e impegno femminile.

Le opere del maestro Antonio La Gamba raccontano 23 donne simbolo della Calabria

Cuore del progetto è l'esposizione permanente composta da 23 opere artistiche realizzate dal maestro Antonio La Gamba, dedicate ad altrettante figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia, nella cultura e nella società calabrese.

Ogni installazione racconta una storia diversa, contribuendo a costruire una memoria collettiva che valorizza il ruolo delle donne nella crescita del territorio e nella trasmissione dei valori identitari della Calabria.

Cecilia Faragò tra le protagoniste dell'iniziativa

Tra le figure celebrate spicca Cecilia Faragò, nata a Zagarise e vissuta a Soveria Simeri, la cui presenza all'interno del percorso artistico rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera comunità zagaritana.

A sottolineare l'importanza del riconoscimento è stato anche il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, che ha voluto evidenziare il valore culturale e simbolico dell'iniziativa, capace di dare visibilità a donne che hanno contribuito alla crescita sociale e civile della Calabria.

Carmela Borelli e Giuditta Levato tra le donne ricordate

Accanto a Cecilia Faragò trovano spazio altre figure di grande rilievo come Carmela Borelli e Giuditta Levato, donne che, in epoche e contesti differenti, hanno lasciato un'importante eredità umana e culturale.

La scelta delle protagoniste non si limita alla notorietà storica, ma punta a raccontare esempi di determinazione, sacrificio e impegno che continuano a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Presenti il Prefetto di Vibo Valentia e numerosi sindaci calabresi

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione del Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, oltre a numerosi amministratori e sindaci provenienti da diverse realtà della regione.

La presenza delle istituzioni ha confermato il valore dell'iniziativa, che si propone non solo come evento culturale ma anche come occasione di confronto e collaborazione tra le comunità locali.

Trame di Donna, un progetto che valorizza identità, memoria e cultura

L'iniziativa “Trame di Donna” rappresenta molto più di una semplice esposizione artistica. Si tratta di un progetto che mette al centro la memoria delle donne calabresi, valorizzando percorsi di vita spesso poco conosciuti ma fondamentali per comprendere la storia del territorio.

Attraverso arte, cultura e condivisione, Zambrone si candida a diventare un punto di riferimento per chi desidera approfondire il contributo femminile alla crescita della Calabria, offrendo ai visitatori un percorso emozionante tra storie, volti e testimonianze che meritano di essere ricordate.