Tsunami giallorosso a Genova: 2000 tifosi del Catanzaro invadono il Ferraris

Un esodo di passione e fede calcistica: saranno ben 2000 i tifosi del Catanzaro presenti al Luigi Ferraris di Genova per la sfida contro la Sampdoria. Un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, impegnate a risalire la classifica in una stagione finora ricca di ostacoli e momenti difficili.

Un match decisivo per Sampdoria e Catanzaro

La sfida di sabato 30 novembre segna il tredicesimo incontro tra le due formazioni in campionato. Entrambe le squadre sono appaiate a 16 punti in classifica, ma con percorsi e ambizioni diverse.

Le statistiche della Sampdoria

La Sampdoria, attualmente dodicesima in classifica, ha raccolto 16 punti in 14 partite, con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nonostante un mercato estivo ambizioso con gli arrivi di Gennaro Tutino e Massimo Coda, i blucerchiati hanno vissuto un avvio di stagione turbolento, culminato con il cambio in panchina: Andrea Sottil ha preso il posto di Andrea Pirlo dopo poche giornate. Il tecnico è ora sotto pressione, con la partita contro il Catanzaro che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.

Il percorso del Catanzaro

Il Catanzaro, undicesimo in classifica, ha collezionato 16 punti frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte. I giallorossi hanno evidenziato una cronica difficoltà nel trasformare il dominio territoriale in risultati concreti. L’ultima gara contro il Mantova, terminata con un pareggio nonostante la superiorità numerica, ha messo in luce i limiti di una squadra ancora alla ricerca di equilibrio e maturità tattica.

Precedenti e curiosità

Sampdoria e Catanzaro si sono affrontate 12 volte in campionato, con un bilancio quasi in equilibrio: 5 vittorie per i blucerchiati, 4 per i giallorossi e 3 pareggi. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione, con un successo storico del Catanzaro a Marassi (1-2 in rimonta) e una vittoria netta della Sampdoria al ritorno grazie alla tripletta di Fabio Borini. Tra le curiosità, l’ultimo confronto in Serie A risale al 1983, quando le due squadre pareggiarono 1-1 allo stadio Ceravolo.

Indicazioni per i tifosi giallorossi

Per i 2000 supporter del Catanzaro che raggiungeranno il Ferraris, le autorità locali hanno predisposto un percorso dedicato. Si consiglia l’uscita autostradale “Genova Est” per accedere all’area parcheggio “Piastra Bisagno” (P1-P5). La collaborazione con le forze dell’ordine e il rispetto delle indicazioni garantiranno un accesso agevole e sicuro allo stadio.

Un evento da non perdere

La partita non è solo un banco di prova per la Sampdoria e il Catanzaro, ma anche un’occasione per i tifosi di scrivere un’altra pagina memorabile della loro storia sportiva. Le Aquile giallorosse avranno il sostegno di una tifoseria calda e appassionata, pronta a colorare di giallorosso uno degli stadi più iconici d’Italia.