Ucraina, Zelensky scrive a Putin e propone un incontro diretto per fermare la guerra

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Il presidente ucraino apre al faccia a faccia con Mosca mentre il Cremlino parla di soluzione pacifica ma senza tregua immediata

Zelensky a Putin: incontriamoci per porre fine al conflitto

La guerra in Ucraina torna al centro della diplomazia internazionale dopo la lettera aperta con cui Volodymyr Zelensky ha invitato Vladimir Putin a un incontro diretto per discutere una possibile via d’uscita dal conflitto.

Il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia in un Paese neutrale, chiedendo di fissare una data precisa e indicando il dialogo tra i due leader come passaggio necessario per affrontare i nodi più complessi della guerra. Secondo Zelensky, la trattativa dovrebbe partire da un cessate il fuoco completo e coinvolgere anche Stati Uniti ed Europa.

La risposta di Mosca e il ruolo dei mediatori

Da parte russa, Putin ha dichiarato che Mosca sarebbe pronta a cercare una soluzione attraverso mezzi pacifici, pur ribadendo che, secondo il Cremlino, una tregua immediata non sarebbe indispensabile. Il leader russo ha inoltre rilanciato l’ipotesi di un ruolo per l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore.

La proposta resta però controversa: Kiev e diversi ambienti europei hanno già espresso forti riserve sul nome di Schroeder, considerato troppo vicino alle posizioni russe.

Ucraina, Europa e Stati Uniti al centro della trattativa

Nella sua lettera, Zelensky ha sottolineato che le decisioni sul futuro dell’Ucraina non possono essere prese senza Kiev e senza il coinvolgimento europeo. Il presidente ucraino ha aperto alla possibilità di un percorso bilaterale con Mosca, ma dentro una cornice più ampia, con il sostegno di Unione Europea e Stati Uniti.

Anche Donald Trump ha commentato positivamente l’ipotesi di un incontro, sostenendo che i due leader dovrebbero vedersi per cercare una soluzione.

Nuovi aiuti militari per Kiev

Mentre la diplomazia prova a muoversi, Washington starebbe lavorando a un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Per Kiev restano centrali soprattutto i sistemi di difesa aerea, in particolare i Patriot, considerati fondamentali per proteggere città, infrastrutture e popolazione civile dagli attacchi missilistici.

Il dossier degli aiuti militari resta però anche un tema politico interno negli Stati Uniti, dove il sostegno a Kiev continua a dividere parte del Congresso e del Partito Repubblicano.

Una fase delicata della guerra in Ucraina

La proposta di Zelensky arriva in un momento complesso: il conflitto prosegue da oltre quattro anni, le linee del fronte restano instabili e la pressione internazionale per una soluzione diplomatica cresce. Tuttavia, tra le aperture formali e le condizioni poste dalle parti, la strada verso un vero negoziato appare ancora difficile.

Il punto centrale resta lo stesso: capire se l’appello al dialogo potrà trasformarsi in un tavolo reale o se resterà l’ennesimo passaggio diplomatico senza effetti concreti sul campo.