Ufficiale: Luka Krajnc ceduto dal Catanzaro alla NK Maribor

CATANZARO – L'US Catanzaro 1929 ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore sloveno Luka Krajnc alla NK Maribor, uno dei club più prestigiosi del massimo campionato sloveno.

Dopo un periodo trascorso nelle fila del Catanzaro, Krajnc saluta il club calabrese per affrontare una nuova sfida professionale nel suo Paese d'origine.

Il comunicato ufficiale del Catanzaro

Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha espresso gratitudine nei confronti di Krajnc per la professionalità e l'impegno dimostrati durante la sua permanenza a Catanzaro.

"A Luka vanno i ringraziamenti della società per la professionalità dimostrata e gli auguri per il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi professionali con il suo nuovo club", si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club.

Krajnc e il suo percorso con il Catanzaro

Luka Krajnc, classe 1994, è approdato a Catanzaro con la reputazione di essere un difensore solido ed esperto, grazie alle sue precedenti esperienze nei campionati italiani, tra Serie A e Serie B, con squadre come Cagliari, Frosinone e Sampdoria.

Con il Catanzaro ha offerto un contributo importante alla solidità difensiva della squadra, seppur la sua avventura in Calabria sia durata meno del previsto.

La nuova sfida con l'NK Maribor

Il trasferimento alla NK Maribor rappresenta per Krajnc un ritorno in patria e una nuova opportunità di competere ad alti livelli nel campionato sloveno, con un club che vanta una lunga tradizione di successi sia a livello nazionale che internazionale.

La NK Maribor è infatti una delle squadre più titolate di Slovenia, con numerosi campionati vinti e partecipazioni alle competizioni europee, tra cui la Champions League e l'Europa League.

I prossimi obiettivi di Luka Krajnc

Per Luka Krajnc, questa nuova avventura sarà un'occasione per consolidare la propria carriera e continuare a giocare un ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa.

La sua esperienza maturata in Italia potrà essere un valore aggiunto per il Maribor, che punta a riconquistare il titolo nazionale e a fare strada nelle competizioni europee.

Con il trasferimento di Krajnc alla NK Maribor, si chiude un capitolo con il Catanzaro, ma si apre una nuova fase entusiasmante nella carriera del difensore sloveno.

Tutti i tifosi giallorossi gli augurano il meglio per il futuro.