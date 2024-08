US Catanzaro 1929: ecco le prime parole di Tommaso Buso in Giallorosso (Video)

CATANZARO - Il giovane attaccante Tommaso Buso ha parlato con entusiasmo del suo nuovo capitolo con l'US Catanzaro 1929, condividendo le sue prime impressioni e aspettative per la stagione.

"Ho iniziato la mia carriera al Cesena quando avevo solo 16 anni, e l'anno scorso è stato un anno cruciale per me con il Lecco in Serie B, dove sono riuscito a segnare nove gol," ha dichiarato Buso.

Buso ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura al Catanzaro:

"Quando è arrivata la chiamata del Catanzaro, non potevo dire di no. L'ambiente è caldissimo e non vedo l'ora di giocare la mia prima partita allo stadio."

Riconoscendo la forza della squadra, Buso ha aggiunto:

"Già l'anno scorso, affrontando il Catanzaro, si vedeva che era una squadra molto forte, e quest'anno non è da meno. Anche il pubblico è qualcosa di fantastico."

Descrivendo il suo stile di gioco, Buso ha affermato:

"Sono un giocatore rapido, mi piace puntare l'uomo e giocare con la palla. Mi piace anche creare occasioni per i compagni. Prediligo giocare largo a sinistra, ma posso anche adattarmi come seconda punta o spostarmi sulla destra. Il mio obiettivo è segnare gol e fornire assist."

Concludendo il suo intervento, Buso ha espresso il desiderio di iniziare al più presto:

"Non vedo l'ora di iniziare e di dare il massimo per questa maglia. Spero di vedervi presto allo stadio e di festeggiare insieme tanti successi." (Immagine US Catanzaro 1929)