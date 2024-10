US Catanzaro 1929: Niccolò Brighenti fiducioso, la squadra cerca la svolta contro il Sudtirol (Video)

Le parole di Niccolò Brighenti prima del Sudtirol

Nella conferenza stampa di oggi, Niccolò Brighenti, veterano dell'US Catanzaro 1929, ha condiviso le sue sensazioni riguardo alla crescita della squadra e alle sfide che li attendono. Con grande consapevolezza, Brighenti ha descritto un gruppo in evoluzione, soprattutto grazie alla presenza di nuovi giocatori arrivati a fine mercato. "È stato necessario un periodo di assestamento," afferma il difensore, "ma ora vediamo l’alchimia crescere giorno dopo giorno."

Analisi della partita contro il Bari

Il pareggio ottenuto contro il Bari ha lasciato un impatto positivo sulla squadra. "Giocare a Bari, davanti a un pubblico importante, ci ha dato maggiore consapevolezza," ha spiegato Brighenti, "soprattutto per quanto riguarda la compattezza e la tenuta mentale del gruppo." Nonostante il Catanzaro abbia mancato la vittoria da diverse partite, l'esperienza contro il Bari ha permesso di consolidare alcuni aspetti tattici e di gioco che saranno fondamentali per affrontare il Sudtirol.

La determinazione per la vittoria e il ruolo del rinnovo contrattuale

Sul rinnovo del contratto, Brighenti ha espresso gratitudine verso la società e soddisfazione personale: "Il rinnovo è ormai definito e per me è un orgoglio continuare la mia carriera qui." Questa continuità rappresenta uno stimolo per il difensore, che si sente responsabile di dare il massimo per la squadra e la città che lo ha accolto con calore.

Atmosfera di spogliatoio e unità del gruppo

Nel corso dell’incontro, Brighenti ha voluto dissipare alcune voci che negli ultimi tempi avevano minato la serenità della squadra, enfatizzando l’unione tra i giocatori e lo staff tecnico. In particolare, ha menzionato l’abbraccio tra Mister Caserta e Pietro Iemmello come segno tangibile dell'armonia all’interno del gruppo: "A volte, nel calcio, alcune situazioni vengono amplificate. Noi siamo uniti e tutti lavoriamo per un solo obiettivo: il bene del Catanzaro."

La Sfida contro il Sudtirol

Sabato, l'US Catanzaro 1929 ospiterà il Sudtirol al Ceravolo, e Brighenti si aspetta una partita intensa e combattuta. "Il Sudtirol è una squadra consolidata e difficile da affrontare," ha detto. Tuttavia, il difensore è convinto che il fattore campo e il sostegno dei tifosi, sempre presenti e appassionati, possano fare la differenza: "La curva non ci ha mai fatto mancare il proprio appoggio, e faremo di tutto per rendere loro giustizia con una vittoria."

Conclusione

In conclusione, Brighenti si è detto fiducioso nel percorso di crescita della squadra. La determinazione per trovare la prima vittoria stagionale al Ceravolo è forte, e il legame con i tifosi sarà il motore per superare le difficoltà.