Calcio. US Catanzaro 1929: la rinascita Giallorossa Grazie alla Famiglia Noto

Dalla Lega Pro alla Serie B: il percorso di successo sotto la guida del presidente Floriano Noto

CATANZARO - L'ingresso nel calcio Il 6 luglio 2017 segna una data fondamentale nella storia dell'US Catanzaro Calcio 1929. Floriano Noto assume la presidenza, ponendo fine all’era Cosentino. L’inizio non è stato facile: difficoltà finanziarie e un'inchiesta sportiva da cui è uscito indenne hanno caratterizzato i primi anni. Nonostante ciò, Noto ha investito quasi 10 milioni di euro nei primi due anni e ha dovuto affrontare perdite d’esercizio che hanno sfiorato i 12 milioni di euro in sei anni di gestione. La passione e la dedizione del presidente hanno però dato i loro frutti, culminando in una straordinaria promozione in Serie B nella stagione 2022-2023.

I risultati sportivi

I primi anni della presidenza Noto sono stati segnati da difficoltà, con la squadra bloccata in Lega Pro. La svolta arriva nella stagione 2022-2023, quando il Catanzaro ottiene la promozione in Serie B con numeri da record: 96 punti in classifica, 102 gol segnati e solo 21 subiti. A coronamento di una stagione memorabile, arriva anche la vittoria della Supercoppa di Serie C.

Un futuro luminoso

Grazie a Floriano Noto, il Catanzaro è rinato. L’impegno del presidente ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che ora sognano di rivedere il club in Serie A. Noto, con uno stile da dirigente vecchio stampo, punta a far grande il Catanzaro con gente del posto, ispirandosi ai tempi gloriosi di Seghedoni e Mazzone, Palanca e Nastase, Mauro e Ranieri.

Campionato di Serie BKT 2023-2024

Il Catanzaro si trova attualmente al 5° posto in campionato, con i seguenti risultati:

- 60 punti

- 38 partite disputate

- 17 vittorie

- 9 pareggi

- 12 sconfitte

- 59 gol fatti

- 50 gol subiti

La squadra sta disputando i playoff, avendo eliminato il Brescia nei preliminari con un risultato di 4-2 dopo i tempi supplementari. Nelle semifinali playoff, il Catanzaro ha pareggiato 2-2 con la Cremonese. Oggi, 25 maggio 2024, si gioca il ritorno a Cremona per conquistare la finale.

Grazie Presidente, Grazie Famiglia Noto

Indipendentemente dall'esito del match, i tifosi giallorossi sono riconoscenti al presidente Noto per aver riportato in alto i colori del Catanzaro. Il suo impegno e la sua dedizione sono motivo di orgoglio per tutti noi. Avanti, Aquile!

"GRAZIE NOTO"