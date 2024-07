US Catanzaro: Il Ds Polito vicino a concludere tre colpi nel calciomercato estivo 2024

CATANZARO - Il calciomercato estivo del 2024 è in pieno fermento, e il Direttore Sportivo del US Catanzaro, Ciro Polito, ha già messo a segno tre importanti acquisti che promettono di rinforzare significativamente la rosa della squadra in vista della prossima stagione.

US Catanzaro: acquisto di Bonini

Il primo colpo è rappresentato da Matteo Bonini, proveniente dalla Virtus Entella. Difensore centrale di grande esperienza e carisma, Bonini è stato uno dei pilastri della difesa dell'Entella nelle ultime stagioni. Con il suo arrivo, il Catanzaro si assicura un giocatore capace di guidare la linea difensiva e di offrire solidità e sicurezza. Bonini, insieme a Luca Antonini, formerà un trio difensivo di grande affidabilità. Bonini è atteso per le visite mediche e, se tutto andrà come previsto, firmerà presto il contratto che lo legherà al club calabrese.

Palermo: arrivo di Pigliacelli

Mirko Pigliacelli è il secondo grande nome ad approdare al Catanzaro. Il portiere, che ha militato nel Palermo, è noto per le sue eccezionali abilità tra i pali e per la sua capacità di essere decisivo nelle situazioni più critiche. Pigliacelli, con la sua esperienza e il suo talento, rappresenta un rinforzo di grande valore per il reparto difensivo del Catanzaro. Anche per lui, le visite mediche sono attese a breve, e successivamente la firma del contratto sarà solo una formalità.

Juventus Next Gen: l'ingaggio di Compagnon

L'ultimo colpo del DS Polito è il giovane talento della Juventus Next Gen, Mattia Compagnon. Attaccante di prospettiva, Compagnon ha mostrato il suo valore nelle giovanili della Juventus, mettendosi in luce per le sue doti tecniche e la sua capacità di finalizzazione. Il suo arrivo al Catanzaro è visto come un investimento per il futuro, con l'auspicio che il giovane attaccante possa crescere e affermarsi nel calcio professionistico. Anche per Compagnon, le visite mediche sono in programma e la firma del contratto seguirà.

Ulteriori colpi all'orizzonte

Naturalmente, all'orizzonte ci sono altri colpi mirati per il gioco del tecnico Fabio Caserta, che sveleremo più avanti. La strategia del DS Polito sembra essere chiara: costruire una squadra competitiva e ben bilanciata, capace di confermare la permanenza in Serie B e di affrontare con determinazione ogni sfida della prossima stagione.

Il Catanzaro, con questi tre importanti acquisti, si prepara a una stagione ambiziosa, con l'obiettivo di migliorare le proprie prestazioni e di confermare la permanenza in Serie B. Il DS Polito ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel mercato, assicurandosi giocatori di qualità e di grande prospettiva. I tifosi sono in attesa di vedere all'opera i nuovi arrivati e di sostenere la squadra verso nuovi successi.