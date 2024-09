US Open, Sinner batte Medvedev e vola in semifinale: il trionfo dell'azzurro

Jannik Sinner, numero uno al mondo, raggiunge la sua prima semifinale agli US Open battendo il russo Daniil Medvedev, quinta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Un match entusiasmante che ha visto l'azzurro imporsi sull'Arthur Ashe Stadium e prenotare un posto tra i migliori quattro del torneo. Sinner sfiderà il britannico Jack Draper per un posto in finale venerdì prossimo.

Sinner raggiunge la semifinale agli US Open: una prima volta storica

Jannik Sinner ha conquistato la sua prima semifinale in carriera agli US Open, battendo la quinta testa di serie Daniil Medvedev con i parziali di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Questo successo segna anche la seconda semifinale Slam dell'anno per l'italiano, dopo quella raggiunta agli Australian Open, e la quarta in totale nella sua giovane carriera. Sinner si unisce a Djokovic, Nadal e Cilic come uno dei pochi giocatori attivi ad aver raggiunto almeno una semifinale in ognuno dei quattro tornei del Grande Slam.

Il racconto del match: Sinner domina su Medvedev

Jannik Sinner ha iniziato il match con grande determinazione, conquistando subito un doppio break e chiudendo il primo set con un netto 6-2. Medvedev ha reagito nel secondo set, vincendo 6-1, ma Sinner ha mostrato tutta la sua classe e resilienza. Nel terzo set, l'italiano ha cambiato strategia, optando per un gioco più aggressivo e utilizzando efficacemente il serve and volley, che gli ha permesso di vincere il set per 6-1. Il quarto set è stato decisivo: Sinner ha salvato due palle break e ha poi strappato il servizio a Medvedev nel settimo gioco, vincendo il set per 6-4 e garantendosi un posto in semifinale.

Le statistiche del match: Sinner in grande forma

Nonostante qualche difficoltà al servizio, con 4 ace, un doppio fallo e il 53% di prime in campo, Jannik Sinner ha mantenuto una percentuale di successo del 61% con la seconda di servizio contro uno dei migliori ribattitori del circuito, Medvedev. L'italiano è stato molto efficace nei momenti chiave, salvando 6 delle 8 palle break affrontate e convertendo 5 delle 15 occasioni di break create. Complessivamente, Sinner ha dominato il match, vincendo 115 punti contro i 91 di Medvedev.

Sinner vs Draper: la semifinale in arrivo

In semifinale, Sinner affronterà Jack Draper, 25° testa di serie, in un incontro che promette spettacolo. I due si sono già affrontati una volta, al Queen's 2021, con Draper che ha avuto la meglio. Ora, però, l'italiano arriva alla sfida con la consapevolezza di poter raggiungere la sua prima finale agli US Open. Nell'altra semifinale si sfideranno Frances Tiafoe e Taylor Fritz, in un derby tutto americano.