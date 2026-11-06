È uscito “FUGA”, il nuovo singolo della giovane artista della scena rap conscious torinese

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È uscito “FUGA” (Etichetta: Kiwi Dischi; Distribuzione: Metatron Group - Universal Music Italia; Edizioni: Metatron Publishing), il nuovo singolo del giovane talento della scena rap conscious e urban, PSYCHE.

PSYCHE è la torinese Alice Chiara Bulzomi, classe 2005. Il suo progetto nasce, come racconta l’artista: «Dall’esigenza quasi innata di esprimermi, ma anche dalla voglia di condividere emozioni e creare qualcosa di vero insieme agli altri, perché la musica per me è anche costruire insieme, pezzo dopo pezzo, della bellezza».

Dopo aver ottenuto ottimi riscontri di pubblico per reel pubblicati su Instagram dalle strofe potenti che trattavano con profondità temi relativi alla vita, alle relazioni, alle insicurezze, fino all’importanza di un dialogo sulla salute mentale, PSYCHE pubblica il primo singolo ufficiale “ILLUDIMI”, seguito da “FUGA”.

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“FUGA” è un singolo urban, ritmato e coinvolgente, dalle sfumature elettroniche, caratterizzato da un’atmosfera notturna e malinconica.

È un brano in cui PSYCHE racconta di quanto a volte si possa sentire la necessità di allontanarsi da tutti, di trovare una fuga, dalle proprie ansie, dalle persone che ti giudicano senza conoscerti, dalle aspettative proprie e degli altri, da ciò che ci sentiamo obbligati a fare senza che risuoni davvero con noi.

Quando si dà troppo agli altri e si riceve poco indietro, si rimane svuotati, senza energie e con la consapevolezza di aver dedicato attenzioni a persone che non le meritavano. È a quel punto che l’artista prende la decisione di “fuggire”, per tornare a dedicare tempo di qualità a sé stessa e per riscoprire ciò che la fa stare davvero bene.

Come canta PSYCHE: «Non so più fidarmi / Ho dato tutto agli altri / Ma eran solo bestie / Eran solo bestie / E vorrei trovare un po’ di pace / Uscire dalle righe / Essere frastuono / Come dinamite»

PSYCHE racconta: «“Fuga” è un brano che racconta la confusione di chi vive in continua contraddizione con sé stesso e bombardato da troppi stimoli. Questo lo porta a sentire la necessità di scappare dalla propria realtà per entrare in un mondo diverso, lontano dagli occhi di tutti».

PSYCHE è un’artista di KIWI DISCHI, la nuova etichetta, fresh label, fondata dalla talent scout Elena Lucerna, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e aiutarli, con passione, a creare un percorso artistico duraturo, in collaborazione con Metatron Group e Universal Music Italy.