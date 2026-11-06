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Convegno su Ermanno Wolf-Ferrari a Roma due giornate di studi e concerto

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Ermanno Wolf-Ferrari e la musica da camera italiana nella prima metà del Novecento: a Roma due giornate di studi e un concerto

Il 12 e 13 novembre 2026, presso la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura in piazza Santa Croce in Gerusalemme, studiosi e interpreti approfondiscono l’opera del compositore nel 150° anniversario della nascita. Chiusura affidata al Trio David con un concerto nel quale saranno interpretate opere del compositore.

Roma, 4 novembre 2026 – La figura e l’eredità musicale di Ermanno Wolf-Ferrari saranno al centro del convegno internazionale di studi “Ermanno Wolf-Ferrari e la musica da camera italiana nella prima metà del Novecento” in programma a Roma giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026 presso la Sala Rocca della Direzione Generale Spettacolo e Cinema in piazza Santa Croce in Gerusalemme.

Il Convegno è organizzato dal CIDIM in collaborazione con COOP ART – CESTEM, Centro Sperimentale per il Teatro musicale e la Musica, con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo nell'ambito dei "Progetti Speciali" in occasione del 150° anniversario della nascita di Ermanno Wolf-Ferrari con l’adesione del Conservatorio Statale di Musica Evaristo Felice Dall'Abaco di Verona e riunisce musicologi, studiosi e interpreti per approfondire la conoscenza della  produzione cameristica, pianistica, vocale e teatrale del compositore veneziano.

I lavori si apriranno giovedì 12 novembre alle ore 15 con i saluti istituzionali di Antonio Parente, Direttore Generale Spettacolo, Francescantonio Pollice, Presidente CIDIM ETS, Giovanna Manci, Direttore Artistico Coop Art, e Luca Ciammarughi, pianista e musicologo.

Dalle ore 15.30, la prima sessione del Convegno si articolerà negli interventi di Federica Zagatti Wolf-Ferrari, con Diario di famiglia, Alessandro Zignani, con una relazione dedicata alla Monaco del compositore, e Francesco Bissoli, sull’idea di «dolcezza poetica dell’azione» nella prima fase creativa di Wolf-Ferrari. La seconda sessione, alle ore 17.30, vedrà protagonisti Johannes Streicher sul rapporto tra Wolf-Ferrari e Raffaello de Rensis, Carlo Boccadoro sui Quartetti d’Archi e Costantino Mastroprimiano sulle risorse e i codici di Chopin, Schumann e Brahms nella produzione pianistica di Wolf-Ferrari.

Venerdì 13 novembre i lavori riprenderanno alle ore 9.30 con Luca Ciammarughi, che affronterà la fortuna critica e la riproposta moderna di Wolf-Ferrari, e Virgilio Bernardoni, con un contributo sulle prospettive compositive del suo teatro. Alle ore 11.30, Fabrizio Zoffoli approfondirà il repertorio per archi, Gemma Bertagnolli il Canzoniere op. 17 e Costantino Catena la riscoperta della musica da camera e per pianoforte del compositore veneziano.

La sessione pomeridiana, dalle ore 15, sarà dedicata alle fonti e al lavoro di revisione: Giulia Zoppelli presenterà un’indagine sulla ricostruzione della produzione del compositore attraverso gli autografi, mentre Luca Incerti interverrà sulle revisioni dei Trii e dei Quartetti. Le conclusioni sono previste alle ore 16.30.

A coronamento delle due giornate, venerdì 13 novembre alle ore 17.30, il Trio David presenterà in concerto un programma interamente dedicato a Wolf-Ferrari introdotto da Alessandro Zignani. Gloria Santarelli al violino, Chiara Mazzocchi alla viola e Tommaso Castellano al violoncello eseguiranno il Trio d’archi in do minore e il Trio d’archi in la minore op. 32, affiancando all’approfondimento scientifico l’ascolto diretto delle opere.

6 novembre 2026


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