Matera, maxi operazione della Polizia: 156 violazioni e un automobilista quasi sei volte oltre il limite

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La sicurezza stradale nella provincia di Matera torna al centro dell’attività della Polizia di Stato, che ha intensificato i controlli su tutto il territorio per prevenire gli incidenti e contrastare i comportamenti di guida più pericolosi. Un’operazione capillare che ha coinvolto gli agenti della Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro, impegnati in servizi mirati lungo le principali arterie della zona.

Un bilancio dei controlli: numeri e violazioni

Nel corso dell’attività sono state controllate 515 persone e 340 veicoli, con un totale di 156 violazioni al Codice della Strada accertate. Un dato che conferma quanto sia importante mantenere alta la vigilanza, soprattutto su comportamenti che spesso vengono sottovalutati ma che possono avere conseguenze drammatiche.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol, una delle principali cause di incidenti gravi. Cinque le violazioni riscontrate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori al limite consentito.

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Il caso emblematico: alcoltest a 2,86 g/l

Tra gli episodi più significativi, quello di un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale e risultato positivo all’alcoltest con un valore di 2,86 grammi per litro, quasi sei volte il limite massimo di 0,5 g/l previsto dalla legge. Un livello così elevato da compromettere gravemente riflessi, attenzione e controllo del veicolo, mettendo a rischio non solo il conducente ma tutti gli utenti della strada. Per lui è scattato il sequestro amministrativo del veicolo, come previsto dalla normativa vigente.

Le altre infrazioni accertate

Oltre ai casi di ebbrezza, i controlli hanno fatto emergere 17 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, 12 per il mancato uso del casco e 9 per eccesso di velocità. A queste si aggiungono ulteriori 118 infrazioni alle norme del Codice della Strada, a conferma di quanto sia diffuso il mancato rispetto delle regole alla guida.

Controlli anche nel settore automobilistico

L’attività della Polizia Stradale non si è limitata alla vigilanza su strada. Un’ispezione amministrativa condotta dalla Sezione di Matera ha permesso di individuare un operatore che per anni ha svolto attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza possedere la prescritta abilitazione professionale. Un intervento che sottolinea l’importanza dei controlli anche in un settore delicato, dove il rispetto dei requisiti professionali garantisce trasparenza e tutela per i cittadini.

Un impegno costante per la legalità

La Polizia di Stato continuerà a garantire una presenza costante sul territorio, con servizi di vigilanza stradale e attività di controllo mirate. L’obiettivo è prevenire i comportamenti pericolosi, contrastare le irregolarità e rafforzare la sicurezza e la legalità nell’intero settore della circolazione stradale, a tutela di tutti gli utenti della strada.