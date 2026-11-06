È uscito il singolo “RESPIRO” della cantautrice urban toscana Giasmin

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È uscito “RESPIRO” (Etichetta: Kiwi Dischi; Distribuzione: Universal Music Italy, Metatron Group, Edizioni: Metatron Publishing), il nuovo singolo della giovane cantautrice pop urban, GIASMIN, originaria dell’Isola d’Elba, ma fiorentina d’adozione.

L’artista pochi mesi fa è stata l’opening act del concerto di LEVANTE, tenutosi al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, durante il quale ha potuto presentare live i suoi brani ad un ampio pubblico.

GIASMIN (classe 2003) è un’artista profonda, dalla forte identità e dalla penna riconoscibile, che racconta le proprie esperienze con purezza e autenticità, arrivando dritta al cuore degli ascoltatori.

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Attraverso la musica, GIASMIN trasforma le proprie insicurezze e fragilità, in forza, come il non sentirsi degna d’amore, la mancanza delle persone care scomparse troppo presto e le incertezze del futuro tipiche della sua generazione, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nelle sue parole.

I testi emozionanti e riflessivi dei suoi brani raccontano di crescita personale, vulnerabilità e resilienza, temi capaci di coinvolgere non solo la GEN Z, ma anche un pubblico trasversale.

Dopo aver pubblicato i singoli “Quando Non Ho Creduto In Te”, “Trasparente”, “Vorrai Lasciarmi”, “Mancanze”, l’EP “Illusioni”, contenente tre inediti, i brani “Favole” e “Mancanze”, il singolo “Esistere”, in collaborazione con l’artista e attore romano Anelz, GIASMIN torna con “RESPIRO”.

“RESPIRO” è un intenso e affascinante brano pop urban, dalle sfumature elettroniche, caratterizzato dalla voce cristallina e potente di GIASMIN.

Il singolo racconta di quanto sia facile perdere sé stessi in un labirinto intricato di ansie, di tempo che corre veloce, di addii che non si sarebbero mai voluti dare, di aspettative altrui che creano confusione nel riconoscimento dei propri veri desideri.

Ma secondo l’artista ritrovarsi è possibile, ricominciando a respirare e mettendo al primo posto le proprie necessità.

Come afferma GIASMIN: «Il brano racconta della sensazione che si prova quando perdiamo noi stessi e non riusciamo a portare a termine ciò che ci eravamo promessi, ciò che era importante per noi, per poi giungere alla consapevolezza che a volte è necessario fermarsi un attimo, fare un bel respiro per proseguire al meglio per la nostra strada».

I brani di GIASMIN sono stati inseriti in playlist editoriali come “NMD – New Music Daily”, “Tendenze: R&B” e “Swipe Pop” di Apple Music.

GIASMIN è un’artista di KIWI DISCHI, la nuova etichetta, fresh label, fondata dalla talent scout Elena Lucerna, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e aiutarli, con passione, a creare un percorso artistico duraturo, in collaborazione con Metatron Group e Universal Music Italy.