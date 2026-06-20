Vengo dal mare di Fortunato Calvino

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C'è un mare che separa e un mare che unisce, che promette salvezza e troppo spesso si trasforma in una tomba senza nome. È da quel mare che arriva Samir, giovane protagonista di Vengo dal mare scritto e diretto da Fortunato Calvino, che debutta, in prima assoluta, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 20.00 al Teatro Nuovo di Napoli, nell'ambito del “Campania Teatro Festival 2026” e presentato da Talassia Srl.

Finalista al Premio Internazionale di Drammaturgia "Carlo Annoni" 2021, lo spettacolo nasce dall'urgenza di raccontare una delle grandi ferite del nostro tempo: il destino di migliaia di uomini e donne costretti a lasciare la propria terra per sfuggire alla guerra, alla fame e alla violenza.

Ma Calvino sceglie di allontanarsi dalla cronaca e dai numeri, ponendo al centro della sua scrittura le persone, le loro fragilità, i loro sogni e le loro paure.

Interpretato da Rosaria De Cicco, Luigi Credendino, Marco Palmieri e Andrea Subasinghe, Vengo dal mare si propone come un'opera di forte impatto civile e umano, capace di interrogare il presente attraverso il teatro e trasformare una storia individuale in una riflessione universale sul diritto alla vita, sull'accoglienza e sul valore della solidarietà.

Al centro della vicenda c’è Samir, un giovane arrivato a Napoli dopo una lunga e dolorosa traversata del Mediterraneo. Sopravvissuto a violenze, soprusi e alla perdita di compagni di viaggio, il ragazzo cerca di ricostruire la propria esistenza lavorando come addetto alle consegne per un supermercato.

Ogni giorno percorre le strade della città entrando nelle case degli altri, osservando vite diverse dalla sua, cercando di conquistare una normalità che sembra ancora lontana.

La svolta arriva quando, una sera, Samir bussa alla porta di Agostino, professore di storia, uomo colto e sensibile, chiedendo aiuto e dando vita ad un rapporto inatteso, fatto di ascolto e rispetto reciproco. Intorno a loro si muovono altri personaggi che sembrano incarnare diverse anime della società contemporanea.

Da quel momento il racconto si apre a una serie di rivelazioni che intrecciano i destini dei protagonisti, facendo emergere ferite, paure e responsabilità. Il passato irrompe nel presente e costringe ciascun personaggio a confrontarsi con le proprie scelte, i propri pregiudizi e la propria coscienza.

Una storia che attraversa il Mediterraneo e approda nel cuore delle nostre coscienze, ricordandoci che dietro ogni viaggio esiste una vita, dietro ogni approdo una speranza, dietro ogni volto una storia che merita di essere ascoltata.

Vengo dal mare di Fortunato Calvino

Venerdì 26 giugno 2026 - Teatro Nuovo di Napoli

Inizio spettacolo ore 20.00, [email protected]

Biglietti su www.campaniateatrofestival.it, www.vivaticket.com o biglietteria centrale del CTF