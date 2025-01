Verso la 21ª giornata di Serie B: FC Südtirol – US Catanzaro

Il campionato di Serie B 2024-2025 entra nel vivo con la 21ª giornata che vedrà contrapporsi FC Südtirol e Catanzaro.

L'incontro si disputerà domenica 12 gennaio 2025 allo Stadio Druso di Bolzano, con calcio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Contesto e stato di forma delle squadre

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni diverse ma entrambe alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Da un lato, il Südtirol, attualmente a quota 18 punti in classifica, cerca di risollevarsi dopo un inizio di campionato altalenante, con ben 6 sconfitte casalinghe su 10 partite disputate al Druso.

Dall’altro, il Catanzaro, che vanta una posizione più favorevole con 27 punti, ma con un rendimento in trasferta da migliorare: solo 1 vittoria lontano dal Ceravolo.

In termini di rendimento offensivo e difensivo, i padroni di casa segnano in media 1,20 gol a partita in casa, subendone però 2,00, un dato che evidenzia fragilità difensive.

Il Catanzaro, in trasferta, mantiene una media di 1,00 gol realizzati e 1,11 gol subiti, dimostrando solidità ma con margini di miglioramento nell’efficacia sotto porta.

Precedenti tra le due squadre

Analizzando i precedenti recenti, il Catanzaro sembra avere un leggero vantaggio:

27 ottobre 2024: Catanzaro – Südtirol 3-0

17 febbraio 2024: Catanzaro – Südtirol 2-2

7 ottobre 2023: Südtirol – Catanzaro 0-1

In tre sfide, il Catanzaro non ha mai perso, collezionando due vittorie e un pareggio, con un bilancio complessivo di 6 gol segnati e solo 2 subiti.

Statistiche di squadra

Guardando alle statistiche complessive della stagione:

Südtirol: 20 partite giocate, 0,95 gol segnati di media, 1,65 gol subiti. Percentuale di partite con Over 2.5: 60%.

Catanzaro: 20 partite giocate, 1,20 gol segnati di media, 1,00 gol subiti. Percentuale di partite con Over 2.5: 45%.

Entrambe le squadre registrano una media di corner per partita vicina a 4.

Terna arbitrale

La CAN A-B ha designato Luca Massimi di Termoli come direttore di gara per il match. Sarà assistito da:

Assistente 1: Giuseppe Di Giacinto (Teramo)

Assistente 2: Federico Fontani (Siena)

Quarto ufficiale: Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone)

VAR: Matteo Gualtieri (Asti)

AVAR: Fabio Maresca (Napoli)

Considerazioni finali

Il match tra Südtirol e Catanzaro promette spettacolo, con entrambe le squadre pronte a lottare per i tre punti.

Il Südtirol cercherà di sfruttare il fattore campo per riscattarsi, mentre il Catanzaro proverà a consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica, migliorando il rendimento in trasferta.

Gli appassionati possono aspettarsi una sfida equilibrata, con particolare attenzione alle fasi difensive e alle ripartenze, elementi chiave per entrambe le squadre.