Viadana: donna uccisa, fermato 17enne conosciuto online

Viadana, Omicidio Campai: fermato un 17enne. La sorella della vittima: "l’ho riconosciuto"

VIADANA, MANTOVA - Per l’omicidio di Maria Campai, 42 anni, trovata morta in una villetta abbandonata a Viadana, è stato fermato un 17enne del luogo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe conosciuto la vittima online, convincendola a incontrarlo nella sua abitazione.

L’incontro e l’omicidio

La donna, residente a Parma, si era recata a Viadana il 19 settembre per incontrare il ragazzo, con il quale aveva stabilito un contatto attraverso internet. Durante l’incontro, avvenuto nella casa del giovane nel centro del paese, sarebbe avvenuto l'omicidio per ragioni ancora non chiarite. Il ragazzo avrebbe colpito Maria alla testa con violenza, causandole ferite letali. Non è ancora chiaro se vi sia stato anche un tentativo di soffocamento. Successivamente, il giovane avrebbe trasportato il corpo della donna in un rudere, tentando di nasconderlo in un luogo isolato.

Le indagini e la scoperta del cadavere

Il cadavere di Maria Campai è stato rinvenuto dopo sei giorni di ricerche in una villetta abbandonata a Viadana. Il medico legale Antonello Cirnelli ha eseguito un primo esame autoptico per verificare se le ferite fossero compatibili con le modalità descritte dal giovane fermato.

La testimonianza della sorella: "era quel ragazzo"

Roxana Campai, sorella della vittima, ha raccontato alla Gazzetta di Mantova di aver accompagnato Maria a Viadana quel 19 settembre. "L’ho riconosciuto", ha dichiarato Roxana, riferendosi al giovane che ha visto nuovamente il giorno precedente all’arresto. "Era lui, il ragazzo con cui Maria è andata via quella sera. L’ho visto entrare in una farmacia", ha aggiunto, confermando di aver denunciato la scomparsa della sorella ai carabinieri il giorno successivo alla sua sparizione.

L’incontro fatale

Secondo la ricostruzione di Roxana, le due sorelle avevano raggiunto Viadana da Parma per incontrare il ragazzo, descritto come un giovane di circa 28-30 anni con gli occhiali. "Maria mi aveva detto di aver conosciuto un ragazzo su internet e che si sarebbero incontrati a Viadana. Ci ha inviato la posizione e siamo partite", ha spiegato. Da quel momento, di Maria non si è più avuta notizia fino al ritrovamento del corpo.

Le prossime fasi delle indagini

Ora gli inquirenti dovranno chiarire il movente dell’omicidio e verificare se ci siano altri complici coinvolti. Il 17enne, fermato dai carabinieri, è stato interrogato e posto sotto custodia in attesa di ulteriori sviluppi.