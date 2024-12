Vibo Valentia: Giurano i 232 Allievi della Scuola di Polizia

Si è svolta oggi la cerimonia del giuramento dei 232 allievi della Scuola di polizia di Vibo Valentia, alla presenza di autorevoli figure istituzionali come il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e il Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro.

Il messaggio del prefetto Pisani: "Fiducia e dedizione al servizio della Repubblica"

Nel suo intervento, il prefetto Vittorio Pisani ha espresso parole di orgoglio e motivazione per i nuovi agenti:

"Dovete essere orgogliosi e felici di essere qui oggi perché state per giurare fedeltà alla Repubblica e ai suoi valori fondamentali. Solo attraverso passione, dedizione e voglia di imparare conquisterete la fiducia dei cittadini, elemento imprescindibile per il nostro lavoro."

Pisani ha sottolineato come la Polizia di Stato debba essere percepita come un’istituzione al servizio della comunità.

"Non scindete mai la vita personale da quella professionale: il nostro lavoro continua anche fuori dal servizio. Siate esempio di legalità e ricordate che la vostra immagine rappresenta l’intera Polizia di Stato."

Il direttore della Scuola, Pasquale Ciocca: "Consapevolezza e rispetto della divisa"

Il direttore della Scuola, Pasquale Ciocca, ha esortato i giovani allievi a mantenere alto il senso di responsabilità e rispetto per il ruolo che andranno a ricoprire.

"Ogni poliziotto che comprende pienamente il significato del proprio ruolo non può permettersi errori. La fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine dipende dal nostro atteggiamento e dalla disponibilità all’ascolto. Siate sempre pronti ad adattarvi alle trasformazioni della società, con una preparazione costante che vi conferisca autorevolezza."

Sottosegretario Ferro: "La Scuola di Vibo Valentia, eccellenza per l’Italia intera"

Il Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ha elogiato la Scuola di Vibo Valentia, definendola un polo di eccellenza sia per la Calabria che per il resto d’Italia.

"Questa scuola, con la sua lunga tradizione, rappresenta un punto di riferimento strategico. I giovani allievi, che hanno scelto di servire lo Stato, saranno chiamati a combattere le mafie, a sostenere i più fragili e ad affrontare sfide come la cybersicurezza. La sicurezza non è un costo, ma un investimento fondamentale per il futuro del Paese."

Ferro ha sottolineato l’importanza del presidio di Vibo Valentia, che accoglie allievi provenienti da tutta Italia.

Un impegno verso il futuro

La cerimonia di giuramento ha celebrato non solo l’inizio di un percorso professionale per i nuovi agenti, ma anche l’impegno collettivo verso una società più sicura, etica e attenta alle esigenze del territorio. La Scuola di polizia di Vibo Valentia continua a confermarsi un baluardo di formazione e preparazione per le forze dell’ordine, simbolo di orgoglio e legalità per l’intera nazione.