Una storia, una realtà, una favola a cui è bello credere, lasciarsi incantare da luci, musica, magia e vedere il mondo con gli occhi di un bambino.

È questo quello a cui ha assistito la numerosa folla che domenica 22 dicembre ha partecipato entusiasta all'apertura del Villaggio di Babbo Natale, allestito a santa Caterina dello Ionio. La suggestiva location ha contribuito a far sì che la storia si mescolasse alla fantasia. È proprio così che molti cittadini hanno scoperto luoghi di cui non conoscevano l'esistenza, i locali della chiesa patronale si sono prestati alla creazione di un incanto che ha risvegliato il vero senso del Natale. Gli occhi di grandi e piccini erano pieni di stupore e commozione, si riusciva a respirare l'aria del Natale di una tempo, fatto di cose vere e genuine. È stato questo il risultato che gli organizzatori si aspettavano: far capire che non servono grandi cose, ma piccole e fatte con il cuore.

Auguri di Buon Natale.